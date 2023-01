Nova predsednica države je v svojem prvem nagovoru na posvetu diplomatom predstavila pričakovanja glede skupnega dela ter povedala, kaj zastopa, za kaj si prizadeva in kaj zavrača. Izpostavila je željo dati mandatu predsednice konkretno vsebino, pri čemer, kot je dejala, sledi temeljnemu načelu zunanje politike po čim boljši usklajenosti med nosilci oblasti.

Kot je dejala, se bo zavzemala, da bo slovenska zunanja politika odsev našega ustavnega reda ter del strateškega zunanje- in notranjepolitičnega soglasja.

Glede izzivov v letu 2023 je kot prioriteto izpostavila kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN. To je pomemben cilj za vse nas, je poudarila Pirc Musar in zatrdila, da se je pripravljena polno vključiti v proces pridobivanja podpore za kandidaturo do volitev, ki bodo junija v Generalni skupščini ZN.

V nagovoru diplomatom je med drugim izpostavila pomen spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava, varovanja okolja, enakosti spolov, dostojne politične komunikacije, pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami. Opozorila je na geopolitične razsežnosti vojne v Ukrajini ter njen vpliv na stabilnost Evrope in mednarodne skupnosti kot celote.

Ruska oblast se bo slej ko prej morala sprijazniti z dejstvom, da vojna agresija ne more biti sredstvo za doseganje zunanjepolitičnih ciljev. Ukrajinska vojna je temeljito pretresla evropsko varnostno in politično arhitekturo, kolektivna obramba pa žal ni relikt preteklosti, ampak ostaja temeljni kamen evroatlantskega zavezništva, je poudarila.

Opozorila je na nestabilne razmere na Zahodnem Balkanu, skrbijo jo geopolitika, ki se odvija na tem območju, pa tudi poplava lažnih novic in obujena nacionalistična retorika. Pobuda Brdo Brioni je dejavnik stabilnosti na Zahodnem Balkanu; je nujna in edinstvena platforma, kjer se voditelji regije pogovarjajo, tudi če se ne strinjajo vedno, in se tudi kaj dogovorijo, je poudarila.

Boj z mlini na veter

V nagovoru diplomatom je velik poudarek namenila človekovim pravicam. Zaveda se, da bo včasih boj za človekove pravice boj z mlini na veter. Grozljivo je, da v temeljne človekove pravice ne verjame eden od naših ustavnih sodnikov, je poudarila.

Kot je dejala, želi v prvem letu mandata posebno pozornost posvetiti zlasti dvema področjema, to so podnebne spremembe in enakost spolov. Najpomembnejši preživetveni izziv našega časa je po njenem mnenju blaženje podnebnih sprememb; ob onesnaževanju planeta poteka tudi »onesnaževanje z dezinformacijami«.

Izobraženi, kompetentni, širše poznani diplomati so tisti, ki bodo Sloveniji znali najbolje služiti v skladu s strateškimi usmeritvami in strateškimi cilji, je dejala in dodala, da je za predsednico to pomembno tudi pri potrjevanju predlogov za imenovanje veleposlanikov.

»Pogosto slišim, da je Slovenija majhna ali mala država. Kategorično trdim, da nismo ne eno ne drugo,« je dejala Pirc Musar. Majhni smo takrat, ko ne verjamemo v svoje sposobnosti, takrat iščemo probleme in bitke doma, je poudarila in pozvala k preseganju te miselnosti.