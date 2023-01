Podjetje je sporočilo, da dodaja nove varovalke, s katerimi bo zagotovilo, da ne bo ponavljajočih kršitev pravil, tudi če gre za politike ali svetovne voditelje. Vrnitev na Facebook so pred dnevi zahtevali Trumpovi odvetniki.

»Javnost mora imeti možnost slišati, kaj govorijo politiki - dobro, slabo in grdo -, da se lahko na volitvah odločijo na podlagi informacij,« je zapisal podpredsednik Mete za globalne zadeve Nick Clegg. Dodal je, da bo Meta posredovala, če bo obstajalo jasno tveganje škode.

»Če bo gospod Trump objavil vsebino, ki krši zakonodajo, bo vsebina odstranjena in bo suspendiran za obdobje od enega meseca do dveh let, odvisno od resnosti kršitve,« je zapisal. Povedal je še, da Trumpu glede na njegove prejšnje kršitve grozijo višje kazni za morebitne ponovne kršitve. »Takšne kazni bodo v skladu z našim posodobljenim protokolom veljale tudi za druge javne osebnosti, katerih računi bodo ponovno vzpostavljeni po začasni ukinitvi,« je še sporočil Clegg.

Trump je v odzivu na novico o vrnitvi na družbena omrežja obtožil Facebook, da je v času, ko je bil njegov račun blokiran, izgubil več milijard dolarjev. »Kaj takega se brez odškodnine ne bi smelo nikoli več zgoditi predsedniku ali komur koli drugemu,« je zapisal.

Različna mnenja o vrnitvi

Številne leve skupine in organizacije so obsodile potezo Mete, češ da z vrnitvijo Trumpa na družbena omrežja daje potuho tistim, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo.

Glavna organizacija za človekove pravice in državljanske svoboščine v ZDA ACLU je medtem ocenila, da je poteza pravilna. »Če nam je všeč ali ne, predsednik Trump je ena vodilnih političnih osebnosti v državi in javnost ima velik interes, da sliši, kar želi povedati. Nekatere od Trumpovih najbolj žaljivih objav na družbenih omrežjih so se namreč na koncu znašle kot ključni dokazi v tožbah proti njemu in njegovi vladi,« je dejal izvršni direktor ACLU Anthony Romero.

Facebook je Trumpa suspendiral 7. januarja 2021, ker je dan prej hvalil ljudi, ki so napadli kongres. Meta je sporočila, da bosta Trumpova računa na Facebooku in Instagramu obnovljena v prihodnjih tednih.

Trump, ki so mu zaradi spodbujanja nasilja ukinili ali blokirali račune na večini družbenih omrežij, je ustanovil svojega, Resnica družbena, ki pa ni zelo obiskan.

Trump bo imel sedaj dostop do 34 milijonov sledilcev na Facebooku, na Resnici družbeni pa jih ima 4,8 milijona. Na Facebooku bo lahko tudi zbiral denar za kampanjo.

Nedavno je novi lastnik Twitterja Elon Musk Trumpa vrnil na to družbeno omrežje, a bivši predsednik ZDA tam ni objavil še ničesar. Njegova vrnitev na Twitter bi verjetno pomenila dokončen propad Trumpovega omrežja Truth Social.