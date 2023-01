V igri za kolajne so ostale samo še štiri države, jutrišnja polfinalna para v Stockholmu pa sta Danska – Španija in Švedska – Francija. Aktualna svetovna prvakinja Danska je zlahka povozila Madžarsko (40:23), ki je že ob polčasu zaostajala za devet golov (12:21). Precej bolj dramatično je bilo med Norveško in Španijo, tekma pa je bila odločena šele po dveh podaljških. Še 19 sekund pred koncem rednega dela so Skandinavci vodili s 25:24, imeli zadnji napad in igralca več, a so naredili napako in Španci so le nekaj sekund pred koncem z golom Daniela Dušebajeva izsilili podaljšek.

Prvi se je končal brez zmagovalca, potem ko je deset sekund pred znakom sirene Danec Kristian Björnsen izenačil na 29:29. V drugem sta Španiji polfinale s 35:34 priigrala Daniel Dušebajev z zmagovitim golom na začetku 80. minute in vratar Gonzalo Perez De Vargas (17 obramb), ki je v izdihljajih tekme ustavil strel Sebastiana Bartholda s krila. Švedska je pred 16.215 gledalci v Stockholmu ugnala Egipt (26:22), precej bolj napeto pa je bilo med Francijo in Nemčijo. Po izenačenem prvem polčasu (16:16) so Nemci zadnjič vodili pri 20:19, v nadaljevanju pa so olimpijski prvaki Francozi povsem zagospodarili na igrišču in visoko zmagali (35:28).

Izidi četrtfinala: Danska – Madžarska 40:23 (21:12, Gidsel 9, Pytlick 8; Lekai in Bodo po 6), Španija – Norveška 35:34 po dveh podaljških (29:29, 25:25, 12:13, Fernandez 8, A. Dušebajev 7; Björnsen 9, Barthold 8), Francija – Nemčija 35:28 (16:16, Fabregas in Richardson po 5; Golla 6, Knorr 5), Švedska – Egipt 26:22 (14:9, Ekberg 6, Sandell in Johansson po 4; Kaddah in Mahmoud po 5).