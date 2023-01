Podobno kot v Ljubljani pred slabima dvema mesecema so bili varovanci Radovana Gačiča tudi v Ankari v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov v odbojki blizu uspeha, toda ponovila se je zgodba iz dvorane Tivoli, ko je ACH prav tako vodil z 2:1 v nizih. Pred več kot štiri tisoč glasnih navijačev so se v četrtem nizu domači odbojkarji razigrali, prišli do visoke prednosti, ki je v končnici gostje niso več ulovili, nato pa je bil skrajšani odločilni niz zgolj formalnost. Čeprav je Ziraat Bank v šestih tekmah osvojil sedem točk, Ljubljančani pa eno več, je vseeno osvojil drugo mesto, kajti v ligi prvakov v skupinskem delu tekmovanja o napredovanju odloča število zmag. Tu so bili turški odbojkarji s tremi zmagami boljši, saj je ACH zmagal le dvakrat. Obakrat proti nemškemu Dürenu. Turki bodo svojo evropsko pot nadaljevali v ligi prvakov, medtem ko Ljubljančane čaka nastop v četrtfinalu pokala CEV.

Prvi niz je sicer minil v stalnem vodstvu ljubljanskih odbojkarjev, ki so z blokom Nemanje Mašulovića izkoristili svojo drugo zaključno žogo. Že v prvem nizu se je nakazovalo, da bodo imeli Ljubljančani največ težav v prebijanju domačega bloka, poleg tega so domači odbojkarji naredili več lastnih napak. V drugem nizu so Turki število lastnih napak zmanjšali, kljub temu pa so bili vse do končnice večinoma v vodstvu varovanci Radovana Gačiča. V napeti končnici so bili bolj zbrani domači odbojkarji, ki so izkoristili nekaj slabo pripravljenih napadov ljubljanske ekipe in prišli do dveh zaključnih žog za izenačenje v nizih. Drugo je izkoristil Bennie Tuinistra.

Najboljšo igro so slovenski državni prvaki prikazali v tretjem nizu, v katerem so po točki Danijela Koncilje vodili že s 13:7. Čeprav so se jim domačini približali le na točko zaostanka (19:20), zmaga slovenskega moštva ni bila ogrožena, kar je bila predvsem zasluga Nikole Gjorgijeva. Toda v nadaljevanju tekme so Turki zaigrali kot prerojeni. Ljubljančani so v četrtem nizu zaostajali že za pet točk (13:18) in čeprav so se v končnici domačinom štirikrat približali le na dve točki zaostanka, zadnjič pri 21:23, do preobrata ni prišlo.

V tie-breaku so Ljubljančani že ob menjavi strani zaostajali za pet točk (8:3), tudi po njej pa razigrani Turki, ki so predvsem prevladovali v bloku, niso več dovolili presenečenja. Ob Bülbülu, ki je na koncu dosegel 17 točk, sta bila v domači ekipi najbolj razpoložena še Martin Atanasov z 21 točkami in Wout Ter Maat z 20. V ekipi ACH Volleyja je bil spet najbolj učinkovit Nikola Gjorgijev (24), točke pa so dosegli še Matej Kök (17), Danijel Koncilja (11), Nemanja Mašulović (9), Filip Šestan (8), Vuk Todorović (3), Alen Šket (3) in Klemen Šen (2).

»Če bi bili v drugem nizu bolj uspešni v realizaciji protinapada, bi se tekma verjetno odvila drugače. V četrtem nizu smo 'padli' še na servisu in posledično tudi v bloku, kar so domačini seveda izkoristili. Škoda, ker smo imeli lepo priložnost, da se uvrstimo v izločilne boje,« je po porazu dejal Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev.