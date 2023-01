Festival Borštnikovo srečanje, tokrat že 58. po vrsti, bo letos med 5. in 18. junijem – ali natančneje, v tem času se bodo zgostile tiste glavne programske vsebine, vključno s podelitvijo Borštnikovega prstana in festivalskih nagrad na zaključni slovesnosti; že dober teden pred tem, od 22. do 24. maja, pa bodo v Mariboru pripravili zdaj že utečeni sklop prireditev, namenjen mlademu občinstvu.

Osrednji del festivala predstavlja tekmovalni program, v katerem se bo zvrstilo dvanajst predstav po izboru selektorice Vilme Štritof. Ta si je v preteklem koledarskem letu ogledala 120 uprizoritev, ki so nastale v slovenskem gledališkem prostoru, od tega jih je približno tri četrtine premiero doživelo v produkciji institucionalnih hiš. »V gledališki krajini lanskega leta je mogoče opaziti predvsem dve izraziti potezi – na eni strani jo je zaznamovala hiperprodukcija, ki nastaja pod slabšimi pogoji, hlastno, z manj premisleka in priprav, kar se na koncu odraža v slabši izvedbeni kakovosti in estetski nedorečenosti, na drugi pa je bilo občutiti drugačno, novo, svežo senzibilnost in močan kreativni naboj,« ugotavlja selektorica, ki ob tem opozarja tudi na očiten generacijski premik znotraj slovenskega gledališča, ki je med drugim posledica tega, da so se vrata javnih zavodov bolj odprla za nove ustvarjalce in avtorske ekipe.

Splet raznolikih poetik

Kot pravi, je tekmovalni program oblikovala tako, da odraža raznolike poetike, s katerimi te uprizoritve razpirajo relevantna družbena vprašanja zdajšnjosti, detektirajo ter opozarjajo na nevralgične točke naše stvarnosti, oblikujejo kritičen pogled, raziskujejo človekovo pozicijo in vlogo v na več ravneh načetem ali celo razpadajočem svetu, razbirajo in razpoznavajo uničujoče represivne in patriarhalne družbene vzorce in jih problematizirajo, tudi tiste, o katerih se še pred nekaj leti ali vsaj desetletji ni nihče zares spraševal, danes pa jih ni več mogoče spregledati. »Izkoristila sem možnost, da izberem največje dovoljeno število uprizoritev, ki so vsaka na svoj način izstopale po umetniški kakovosti in ustvarjalnem naboju ter celovitem izrazu vseh vključenih segmentov,« pojasnjuje Vilma Štritof.

Kot je povedal umetniški direktor Borštnikovega srečanja Aleš Novak, je letošnji festival zasnovan kot celovita predstavitev ustvarjalne moči slovenskega gledališča in hkrati soočenje z mednarodnim gledališkim prostorom – festival bo slovesno odprla uspešnica evropskih festivalov, predstava La Tempesta, ki jo je v Teatro Stabile Torino zrežiral Alessandro Serra, s svojo novo predstavo Ljubezen se v Maribor vrača Pippo Delbono, v goste prihajata tudi francoski kolektiv Aie Aie Aie s predstavo Ersatz in koprodukcijska uprizoritev The Handke Project v režiji Blerte Neziraj. Spremljevalni program – ki še ni dokončno oblikovan – bo obsegal nekaj izbranih predstav slovenskih producentov, skladno s tradicijo pa bodo pripravili tudi raznovrstne strokovne dogodke, okrogle mize, predstavitve strokovne literature, pogovore z ustvarjalci in gledališko-glasbene vsebine.