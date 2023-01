Preberite še: Odločitev je padla: tanki romajo v Ukrajino

Zasnova

Leoparda 2 so zasnovali v münchenskem podjetju Krauss-Maffei in ga začeli serijsko izdelovati leta 1979. Zamenjal je ameriške tanke M48 patton in nemške tanke leopard 1, ki so jih pred 60 leti zasnovali v Porscheju. Prednosti leoparda 2, ki so ga v zadnjih 40 letih vseskozi izpopolnjevali in izboljševali, so velika rušilna moč granat, natančnost strelov, velika okretnost ter dobra zaščita pred raketnimi napadi in minami.

Značilnosti

Tank tehta 60 ton. Ima top kalibra 120 mm, s katerim lahko strelja tudi takrat, ko se premika s svojo največjo hitrostjo 70 kilometrov na uro (živalski leopard doseže 58 kilometrov na uro). Tega ne zmorejo niti najboljši ruski tanki, kot je T-90. S polnim rezervoarjem lahko prevozi 500 kilometrov. V njem je prostora za štiri osebe, ki imajo na razpolago najsodobnejšo tehnologijo, s katero lahko takoj ugotovijo položaj tarče in jo zadenejo tudi iz oddaljenosti pet kilometrov, ko vozijo z največjo hitrostjo.

Vzdrževanje

Lahko je priti do streliva in rezervnih delov, ker so zelo razširjeni v evropskih državah. Vzdrževanje ni težko in drago, kot je na primer pri ameriških tankih abrams in francoskih leclerc, ki so veliko bolj sofisticirani, a leopardi kljub temu niso slabši. Vzdrževanje enega tanka leclerc stane 20.000 evrov na mesec.

Razširjenost

Vseh doslej izdelanih tankov leopard 2 naj bi bilo okoli 3600, od tega jih je več kot 2000 v Evropi. Imajo jih Grčija (353), Španija (319), Turčija (316), Nemčija (312), Poljska (247), Finska (200), Švica (134), Švedska (122), Danska (69), Avstrija (56), Madžarska (56), Norveška (52), Portugalska (37), Češka (14) in Slovaška (13). Prav zato se evropske države nekaj stotim lahko odpovejo. To ne bi bilo mogoče na primer pri francoskih tankih leclerc, ki jih ima v Evropi samo Francija, po navedbah dnevnika Le Monde 254, od tega sta slabi dve tretjini pripravljeni za boj. Na drugih celinah imajo leoparde 2 med drugimi Čile, Indonezija, Kanada in Singapur. Leoparde 2 so uporabile Nemčija, ko je sodelovala v mirovnih silah na Kosovu, Kanada, Danska in Nizozemska v Afganistanu ter Turčija v Siriji. Nizozemska je leta 2012 zaradi proračunskih omejitev leoparde prodala in jih ima v najemu.

Rusija

Ruska vojska na bojišču nima tankov, ki bi se lahko zoperstavili leopardom 2. Proizvodnja tankov T-90 in T-14 armata, ki so najmodernejši in najboljši ruski tanki, se je ustavila, ker zaradi zahodnih sankcij manjkajo deli. Britanska tajna služba je te dni sporočila, da ruska vojska zaradi več tehničnih težav ne more uporabljati tankov T-14 armata, ki jih je pripravljala za napad na Ukrajino. Tanki T-72, ki so stari 50 let in jih še vedno večinoma uporablja ruska vojska, pa so od leopardov bistveno slabši.