Temu podžupanu smo zadnjih 16 let, ko je to funkcijo opravljal profesor Janez Koželj, rekli bodisi mestni urbanist ali pa celo pogosteje mestni arhitekt, čeprav uradno ta funkcija ne obstaja, a se je imenovanje slišalo zelo imenitno, skoraj tako, kot da bi govorili o Jožetu Plečniku, denimo. Zato je verjetno najbolje, da se, kljub temu da to ni formalna funkcija, tudi za novega podžupana še naprej uporablja vzdevek mestni arhitekt.

Nenazadnje tudi funkcija mestni šerif ni formalna, pa ga v prestolnici kljub temu imamo.