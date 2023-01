Na Hrvaško pretihotapili pet milijonov škatlic cigaret

Ne le droge, kriminalne združbe nezakonito proizvajajo in tihotapijo tudi ogromne količine tobaka. V Španiji so razbili združbo, ki je za delo v nezakonitih tovarnah tobaka izkoriščala Ukrajince, v Franciji so zasegli petnajst ton narezanega tobaka, pred dnevi pa so šest oseb ovadili, ker so iz Dubaja na Hrvaško pretihotapile pet milijonov škatlic cigaret.