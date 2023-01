V Kranju se obeta prometni kolaps

Na zadnji januarski dan bodo v Kranju začeli nujno potrebno obnovo mostu čez Savo. Ljubljanska cesta bo od železniške postaje do Jelenovega klanca za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce zaprta devet mesecev, pridobitvi obnovljenega mostu pa bosta tudi novi kolesarska steza in pešpot.