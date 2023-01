Babičino seksualno življenje je decembra lani prejelo evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film. Pred tem je prejelo glavno nagrado na 52. filmskem festivalu v Tamperu na Finskem in nagrado za najboljši animirani film v tekmovalni kategoriji evropskih filmov na mednarodnem festivalu kratkega filma Go Shor na Nizozemskem. Za najboljši film je bil razglašen tudi na festivalu animiranega filma FAB v Berlinu.

Babičino seksualno življenje popelje gledalca na kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož. Navdih za film je avtorica črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj rit in kače niso za igrače. Scenarij sta napisali režiserka, ki je film tudi zmontirala, in Maria Bohr.

Glavni favorit na letošnjih cezarjih je kriminalistična komedija Louisa Garrela L'Innocent z 11 nominacijami. Za najboljšo igralko je med drugim nominirana Juliette Binoche za vlogo v filmu Ouistreham, za najboljšega igralca pa med drugim Jean Dujardin za vlogo v filmu Novembre, ki govori o terorističnih napadih v Parizu leta 2015.

Triler Dvanajstega ponoči (La nuit du 12) Dominika Molla prav tako sodi med favorite za cezarja za najboljši film. Film v Nemčiji rojenega francoskega režiserja ima deset nominacij, poleg nominacije za najboljši film še za najboljšo režijo in najboljšo literarno priredbo. Drama, ki je bila premierno prikazana lani v Cannesu, obravnava femicid in pripoveduje zgodbo o nerešenem zločinu nad žensko, ki je bila živa zažgana.

Za najboljši film so letos nominirani še Pacifikcija Alberta Serre, Les Amandiers Valerie Bruni Tedeschi in En Corps Cedrica Klapischa. Cezarje bodo podelili 24. februarja.