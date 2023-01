Do zadnje strani: Migracija z (ne)človeškim obrazom

Notranjost zbirke italijansko pišočega švicarskega pesnika Fabiana Alborghettija (1970) je oblikovana tako, da posamezne sklope ločujejo strani, ki so videti, kot bi jih nasprejal s črnim razpršilom, hkrati je na notranji strani platnic v enaki tehniki naslikana tudi senca človeka, ki bi se očitno rad nekam prebil. Takšen vizualni kontekst in konec koncev tudi domiselno oblikovana naslovnica, do polovice prekrita z zavihom, ki ga lahko odrežemo, uporabimo za kazalko ali pa mu namenimo kako drugo življenje, zelo natančno opiše tudi vsebino pričujoče zbirke.