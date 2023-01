Z detektorji kovin in lopatami oboroženi lovci na zaklade zadnje tedne tavajo po poljih na obrobju nizozemske vasice Ommeren, kakih 40 kilometrov stran od Arnhema. Pred slabimi 80 leti, v izdihljajih druge svetovne vojne, naj bi nemški vojaki »sredi ničesar« skopali globoko luknjo in vanjo skrili zaklad. Štirje zaboji, polni kovancev, ur, nakita, diamantov in drugih dragih kamnov, naj bi bili po oceni strokovnjakov danes vredni okoli osemnajst milijonov evrov. Državni arhiv je med 1300 zgodovinskimi listinami na spletu objavil tudi ročno narisan zemljevid, ki naj bi razkrival lokacijo zaklada. Zakopan naj bi bil na točki, na zemljevidu označeni z rdečim križcem, na dnu nasipa ob robu polja. Tri drevesa stran od nečesa, kar je videti kot nagrobnik. »Raziskovalci, novinarji in amaterski arheologi so naravnost vzhičeni,« je o nenadni priljubljenosti odročne vasice spregovorila arhivistka Annet Waalkens. Kako dolgo jih bo navdušenje držalo in ali jim bo zaklad uspelo najti, pa je drugo vprašanje. Niso namreč prvi, ki so se podali v lov nanj. Poleg zemljevida so bili namreč objavljeni tudi dokumenti – gre za sedem centimetrov debelo mapo – o brezplodnih prizadevanjih države, da bi po vojni našla zakopan roparski plen.

Zaklad pod topolom

Po mnenju raziskovalcev so zaklad zakopali aprila 1945, tik pred osvoboditvijo Arnhema na vzhodu Nizozemske. »Plen so zakopali in pobegnili. Bilo jih je strah, pretila jim je velika nevarnost,« je za Observer, nedeljsko izdajo britanskega Guardiana, pojasnila arhivistka Waalkens. Pod topol so skopali manj kot meter globoko luknjo in štiri zaboje z dragocenostmi skrili med korenine. Če ne bi bilo mladega nemškega vojaka Helmuta S., ki sicer ni sodeloval pri roparskih podvigih, je bil pa zraven pri skrivanju plena, bi bil ta morda izgubljen za vedno. Imel je namreč težavo pri ohranjanju skrivnosti in je na poti v Berlin mnogim izklepetal, kako so njegovi kolegi po bombnem napadu v banki v Arnhemu avgusta 1944 naleteli na pravo bogastvo. Dragocenosti razstreljenega sefa so ležale po ulici, vojaki pa so si jih v žepe natlačili, kolikor je šlo, in kasneje nakradene kovance, ure, nakit skrili v škatle za strelivo iz cinka. V naslednjih nekaj letih so izvedli tri iskalne akcije – prva se je izjalovila zaradi zaledenelih tal, v drugi zaradi slabih detektorjev kovin niso našli ničesar, za tretjo pa so za pomoč iz Nemčije »uvozili« vojaka Helmuta. A tudi to ni pomagalo. Ostali so praznih rok. Zemljevid, ki jim ga je predal Helmut, so spravili v arhiv in se zavezali, da ga dolga leta ne bodo objavili. Tako so zavarovali finančne interese lastnikov zemljišča.

Državna last

Obstaja več teorij o tem, kaj naj bi se zgodilo z zakladom. Morda ga je izkopal kakšen lokalni prebivalec ali pa eden od vojakov, ki so ga zakopali, spet drugi prste uperjajo v Američane, ki da so bili med enim od neuspelih izkopov v neposredni bližini. Zgodovinarji so glede najdbe sicer dokaj pesimistični, saj je proti koncu aprila 1945 na območje padlo ogromno bomb. »Sumim, da je bilo skrivališče takrat uničeno,« je za Observer pojasnil zgodovinar Joost Rosendaal. Takrat bi ure, nakit in dragulje lahko našel kdor koli, ki bi šel mimo. Možno je tudi, da so zaklad na neki točki izkopali in ga zakopali nekje drugje. »Ne bi me presenetilo, če bi zaklad vmes izginil,« je bil jasen Rosendaal. Na območju so takrat divjali hudi boji. Zgodbi Helmuta, kako so vojaki kar sredi ulice naleteli na dragocenosti, ne verjame, saj so bili znani po tovrstnih roparskih podvigih. Banke so imeli še posebno radi. Poleg tega avgusta 1944 ni bilo tam nobenega bombnega napada, kakor je v svoji zgodbi navedel Helmut. Bolj verjetno se mu zdi, da so se do bogastva dokopali novembra istega leta, ko so nemške sile zažgale prav to banko, da bi prikrile rop. V državnem arhivu so malo bolj optimistični. »Upam, da je še vedno tam. In da nam bo, ko ga izkopljemo, uspelo najti še katerega od lastnikov ukradenih reči,« drži pesti arhivistka Annet Waalkens.

Oblasti sicer nad lovom na zaklad niso tako zelo navdušene, ljubiteljske iskalce zlata pa opozarjajo, da gre v vsakem primeru za državno last. Obenem so po zakonu o varstvu spomenikov amaterska arheološka izkopavanja prepovedana, kopanje na območju pa je tudi nevarno, saj lahko kdor koli naleti na neeksplodirane bombe ali mine. Nejevoljni so tudi domačini. Novinarji in lovci na zaklade so namreč preplavili njihovo prej mirno vasico ter jim skoraj na vsakem vogalu skopali luknjo ali dve. Tudi na njihovih dvoriščih.