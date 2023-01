Svet zavoda je razgovore s kandidati opravil že v začetku tedna, danes pa je na čelo osrednje slovenske bolnišnice imenoval Juga.

Mesto generalnega direktorja se je sprostilo 7. septembra, ko je po javnem pozivu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana odstopil generalni direktor Jože Golobič. Pred tem je v dopisu Bešiču Loredanu, premierju Robertu Golobu in članom sveta UKC zavrnil vse ministrove očitke in poudaril, da njegov poziv k odstopu razume kot politično potezo.

Svet UKC je nato 12. septembra za vršilca dolžnosti imenoval travmatologa Juga. Jug je takrat dejal, da se vidi »kot tehnično rešitev v omejenem časovnem obdobju«, v katerem bodo poiskali kandidata za generalnega direktorja s polnim mandatom. Kot je dejal, namreč ni najboljši kandidat za direktorja.

Na prvi razpis za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja, ki so ga objavili 20. septembra, so se prijavili štirje ustrezni kandidati. A člani sveta ljubljanskega UKC med njimi niso izbrali nikogar, zato je Jug ostal na mestu vršilca dolžnosti.

Jug je sicer zdravnik travmatolog, namestnik predstojnika kliničnega oddelka UKC za travmatologijo, docent na ljubljanski medicinski fakulteti pri predmetu Kirurgija in predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije.

Je priznani strokovnjak, aktiven tudi na mednarodnem področju. Od leta 2016 v UKC Ljubljana vodi raziskovalno skupino za raziskave o poškodbah hrbtenjače, do imenovanja za v. d. direktorja je bila predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Od leta 2019 je sodni izvedenec za medicino na področju travmatologije. V UKC je zaposlen 20 let. Kot zdravnik v ospredje postavlja človeka in zdravje, je izpostavil.