Kot je sporočilo ministrstvo, policija preiskuje dom osumljenca, ki je španski državljan.

Španski mediji so medtem, sklicujoč se na policijo, poročali, da so moškega prijeli na ulici v Mirandi de Ebro, ki leži približno 300 kilometrov severno od Madrida.

V šestih napadih s pisemskimi bombami, poslanimi konec novembra in v začetku decembra lani na različne naslove v Španiji, ni bil nihče ubit, je pa bil v eksploziji med odpiranjem enega od paketov lažje poškodovan uslužbenec ukrajinskega veleposlaništva v Madridu.

Med tarčami so bili tudi urad premierja Pedra Sancheza, špansko obrambno ministrstvo in letalsko oporišče v bližini Madrida, od koder se orožje, ki ga je podarila Španija, pošilja Ukrajini, pa tudi ameriško veleposlaništvo v Madridu. Španske oblasti takrat niso izključile možnosti, da so napadi povezani z vojno v Ukrajini.

Po poročanju španskih medijev so pošiljke vsebovale doma izdelani mehanizem z relativno majhno količino pirotehničnega materiala in manjšimi kovinskimi kroglicami.

Do aretacije je prišlo po tem, ko je ameriški časnik New York Times v nedeljo poročal, da ameriške in evropske obveščevalne službe za napade sumijo rusko militantno skupino ultranacionalistov Rusko imperialno gibanje. Ta naj bi prikrito delovala za rusko vojaško obveščevalno službo.

Pomembni člani te skupine so odpotovali v Španijo, španska policija pa je osvetlila njihove povezave s skrajno desničarskimi španskimi organizacijami, je poročal New York Times. Po navedbah časnika je bila ta akcija organizirana, da bi »preizkusili« sposobnost delovanja teh skupin v primeru, če bi se Moskva odločila za stopnjevanje konflikta.