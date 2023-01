Od treh osvojenih odličij mladih slovenskih športnic in športnikov na Ofemu je to že tretja najžlahtnejša. Prvo je na posamični tekmi priborila Nika Prevc, v torek pa je biatlonec Pavel Trojer zmagal v posamičnem sprintu na 7,5 km.

»Ekipne tekme so zmeraj nekaj posebnega. Jaz sem užival, vidim, da so tudi punce. Moram priznati, da smo res bili veliki favoriti, ampak treba je počakati, da je tekme konec. Čestital bi najprej puncam, trenerju Juriju Tepešu in vsemu spremljevalnemu osebju, ki je zraven pomagalo,« je po tekmi dejal glavni trener slovenske ženske reprezentance Stanislav Baloh.

Moška ekipna tekma, kjer Slovenijo zastopajo Nik Heberle, Luka Filip, Nik Gostiša Lah in Enej Faletič, že poteka.

Smučarske tekačice so v Sappadi končale posamično preizkušnjo na 5 km. Z več kot pol minute naskoka je zmagala Francozinja Margot Tirloy pred Finko Silvo Kemppi in Švicarko Estelle Darbellay. Od Slovenk je najvišje, na 40. mestu, končala Živa Melihen (+2:17,4). Ajda Šmit je bila 42., Manca Katrašnik 44. in Mina Repe 49.

Slovenska mešana ekipa v kerlingu je zjutraj izgubila proti Latviji z 1:8. Ob 15.30 jo čaka še obračun z Bosno in Hercegovino.