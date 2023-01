»Cilj je, da hitro sestavimo dva tankovska bataljona s tanki leopard 2 za Ukrajino,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Hebestreit. Poleg tankov celoten nemški paket pomoči vključuje logistiko, oborožitev in vzdrževanje.

Pojasnil je, da bodo »zelo hitro« začeli usposabljanje ukrajinskih vojakov za uporabo tankov, potekalo pa bo v Nemčiji.

»Ta odločitev sledi naši znani usmeritvi pomagati Ukrajini po najboljših močeh. Pri tem smo usklajeni na mednarodni ravni,« pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ob objavi odločitve sporočil kancler Olaf Scholz.

Odločitev o dobavi tankov je danes sprejela nemška vlada, ob 13. uri pa bo kancler nagovoril tudi budnestag.

Model tanka 2A6 je novejša in bolj izpolnjena verzija modela 2A4, katerih dobavo Ukrajini sta že napovedali Poljska in Finska.

Kijev skupaj z več zahodnimi državami, med drugim Poljsko, je že dlje časa pozival Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno poslati več evropskih držav. Nemčija, ki mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz tankov, tudi iz drugih držav, je bila do tega doslej zadržana.

Bojni tanki leopard zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najuglednejših na svetu in bi po mnenju mnogih lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Poleg Nemčije jih uporabljajo še številne evropske države, skupno naj bi jih evropske države imele več kot 2000.

Tank tehta okoli 60 ton in ima štiričlansko posadko. S polnim dizelskim rezervoarjem prevozi približno 500 kilometrov in doseže hitrost do 68 kilometrov na uro. Tanki izstopajo po tem, da lahko na cilje na razdalji do pet kilometrov streljajo med premikanjem v vse smeri ter so razmeroma enostavni za vzdrževanje.

Po napovedih naj bi še danes dobavo svojih bojnih tankov Ukrajini napovedale tudi ZDA, in sicer tanke M1 abrams.