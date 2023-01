Pravosodno ministrstvo je pripravilo predlog zakona o začasni določitvi dodatka za opravljanje funkcije pravosodnih funkcionarjev in funkcionarjev ustavnega sodišča, ki bo zakonska podlaga za začasni mesečni dodatek 600 evrov bruto za tožilce in sodnike. Da bo obljubo predsednika vlade Roberta Goloba, ki jo je izrekel na občnem zboru sodniškega društva, mogoče izpolniti le s spremembo obstoječe zakonodaje ali novim zakonom, je bilo jasno že ves čas, saj je ustavno sodišče že pred leti v eni izmed svojih odločb zapisalo, da se sme v sodniške plače posegati le z zakonom. Posledično enako velja za tožilce, ki so vezani na sodniške plače.

Iz predloga mini zakona, ki ima le štiri člene, je razvidno, da bodo dodatka deležni vsi sodniki, tožilci, ustavni sodniki in generalni sekretar ustavnega sodišča. Čeprav je Golob napovedal, da bodo dodatek prejeli vsi pravosodni funkcionarji, pa predlog zakona nikjer ne omenja državnih odvetnikov. Med njimi je še vedno 33 takšnih, ki so bili kot funkcionarji imenovani v osemletni mandat, preostalih 37 državnih odvetnikov pa je po novi zakonodaji, ki je pravobranilce prelevila v državne odvetnike, zaposlenih za nedoločen čas (kot javni uslužbenci). Prav tako sta tudi po novi zakonodaji funkcionarski status ohranili generalna državna odvetnica in njena namestnica, vendar ju predlog zakona ne naslavlja.

Kot smo že poročali, zaradi dvojnega statusa vnadržavnem odvetništvu že zdaj prihaja do razlik v plačah med državnimi odvetniki, ki sicer opravljajo enako delo, generalno pa so njihove plače primerljive s prvostopenjskimi in višjimi sodniki.

Za obravnavo po nujnem postopku

Začasni mesečni dodatek 600 evrov bosta prejela tudi predsednik vrhovnega sodišča in predsednik ustavnega sodišča, ki sta že zdaj uvrščena v najvišji, 65. plačni razred, in tako kot predsedniki države, republike in državnega zbora prejemata 5663,42 evrov bruto. Kot kaže, po novem vsi najvišji predstavniki oblasti po višini plače ne bodo več izenačeni.

Vlada želi, da bi državni zbor zakonski predlog, za katerega bo iz proračuna letno namenjenih 9,1 milijona evrov, obravnaval po nujnem postopku. Slednje v vladnem gradivu utemeljujejo z materialno neodvisnostjo pravosodnih funkcionarjev kot enim izmed ključnih elementov za zagotavljanje neodvisnosti pravosodnih organov in s tem pravne države. Obravnava zakona po nujnem postopku se jim zdi pomembna, da prepreči morebitne težko popravljive posledice za delovanje države.

Kot napovedano, zakon predvideva, da se bo začasni dodatek 600 evrov začel izplačevati pri plači za januar, upravičenci pa ga bodo prejemali do uveljavitve sprememb plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij, vendar najdlje do konca letošnjega leta.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na pravosodno ministrstvo, vendar jih zaenkrat še nismo prejeli. x