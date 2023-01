Dvodnevni posvet slovenske diplomacije, ki poteka na Brdu pri Kranju, je danes s svojim nagovorom začela ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. V njem je orisala svoj pogled na razmere v mednarodni skupnosti, dobršen del nagovora pa je namenila izzivom Evropske unije v prihodnosti. Kot zunanjepolitični prioritete je izpostavila ohranjanje dobrih odnosov s sosedami, delo na kandidaturi Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta OZN in skrb za slovensko gospodarstvo s povečanjem števila veleposlaništev. »Če bomo izvoljeni v Varnostni svet, se bodo Sloveniji odprla mnoga vrata v svetovnih prestolnicah. To nosi s seboj veliko odgovornost, da nalogo speljemo odgovorno in dostojanstveno,« je dejala ministrica.

Napovedala je tudi nadaljevanje slovenske pomoči državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo, ob čemer je pristavila, da Slovenija od teh držav pričakuje tudi izvedbo vseh zahtevanih reform.

Spremembe v mednarodni skupnosti

Zunanja ministrica je uvodoma opisala globalne trende, ki po njeni oceni ne rišejo optimistične slike prihodnosti. V mednarodni skupnosti prihaja do razdrobljenosti, delitev in povečane konkurence med svetovnimi silami. Vse to pa razkraja učinkovitost multilateralnega sistema, pravi Fajonova: »Prihaja do oddaljevanja svetovnih regij, ključne mednarodne organizacije kot so OZN in OVSE so blokirane. Globalizacijo zamenjuje deglobalizacija in protekcionizem«. Države so po njeni oceni prepočasne pri reševanju podnebnih sprememb, rastejo pa izdatki za obrambne namene.

Velik vpliv na dogajanje v mednarodni skupnosti ima seveda že skoraj leto dni potekajoča vojna v Ukrajini. Evropa se je spremenila iz oaze miru v celino, na kateri poteka vojna, pravi Fajonova. Slovenija je v vojni v Ukrajini na strani tistih, ki spoštujejo ustanovno listino OZN – ki priznavajo nedotakljivost meja, suverenost ukrajinskega državnega ozemlja in njeno pravico do samoobrambe, je poudarila: »Zato smo jasno obsodili agresijo, želimo pa tudi, da čim prej zavlada mir.«

Rusijo po vključiti v razprave o povojni varnostni arhitekturi

Za vzpostavitev miru mora obstajati iskrena volja za pogovore. Ker pa takšnih pogojev zanje ta čas ni, želi Slovenija prispevati h končanju vojne in lajšanju neznosnega človeškega trpljenja. »Ko bodo vzpostavljeni pogoji za začetek iskrenega dialoga, ki bo vodil v premirje in trajni mir, bo Slovenija to seveda močno podprla. Temu obdobju, ki ga še ni na vidiku, lahko rečemo prehod k miru,« je dejala.

Ko bo mir vzpostavljen, bo po mnenju zunanje ministrice najbolj pomembno, da se ponovno vzpostavi mir z Rusijo in se s tem prepreči nastanek hladne vojne.

»Zavedamo se, da brez Rusije ne bo trajnega miru in stabilnosti na našem kontinentu, zato jo bo treba vključiti v razprave o novi varnostni arhitekturi v Evropi. Seveda se lahko ti pogovori začnejo šele takrat, ko bomo vsi spoštovali zdaj obstoječa pravila,« je poudarila.

Več izzivov za EU

Fajonova je prihajajoče evropske izzive opredelila tako pri krepitvi njene lastne odpornosti na različnih področjih do drugih mednarodnih akterjev, njenega varnostnega položaja in tudi glede odnosa do temeljev integracije. EU mora odpornost okrepiti na področjih dobrin in energentov do kritičnih materialov, rezervnih delov in boja proti dezinformacijam. Prav tako bi morala okrepiti prizadevanja in zavezanost boju proti podnebnim spremembam.

»Evropska unija se ne sme zanašati zgolj na ZDA, postaviti se mora na lastne noge,« je med drugim glede varnostnega položaja Evrope dejala Fajonova. Zunanja ministrica ocenjuje, da mora EU najti način za učinkovitejše odločanje in večjo učinkovitost na področjih skupne zunanje in varnostne politike. Vrniti se mora tudi k h konceptu unije vrednot, spoštovanja vladavine prava, demokracije, človekovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije in strpnosti do drugačnih in drugače mislečih.

»Žal se v EU nekatere države odmikajo od tega koncepta, ki predstavlja jedrni del evropskih vrednot. Evropsko unijo vidijo samo kot bankomat, niso zavezane k iskanju soglasja glede ključnih vprašanj in niso povsem zavezane skupnim vrednotam,« je kritizirala Fajonova, brez da bi neposredno imenovala te črne ovce Evropske unije.

Večja pozornost za Afriko

Fajonova je Azijo, kamor se premika težišče mednarodne politike, predstavila kot priložnost in izziv za Slovenijo. Predstavlja vedno večjo priložnost za kulturno, gospodarsko sodelovanje, in tudi to bo predmet posveta. Po drugi strani pa je ocenila, da Afrika potrebuje več pozornosti Zahoda tako zaradi njene večje rasti prebivalstva, povečanih migracij kot tudi zaradi energetskega potenciala celine. »Afrika ima potencial nadomestiti Kitajsko tudi kot ključni dobavitelj mineralov,« je menila. Zaradi teh razlogov mora po njeni oceni Evropska unija razviti politične odnose z afriškimi državami, povečati svoj angažma z afriškimi partnerji pri razvoju njihovih politik in okrepiti svojo razvojno pomoč.

Danes bo diplomate nagovoril še predsednik vlade Robert Golob, jutri pa še predsednica države Nataša Pirc Musar. Kot posebni gost se bo posveta udeležil španski zunanji minister Jose Manuel Albares Bueno.