Avatar: Pot vode je zdaj eden od le šestih filmov v zgodovini, ki so presegli mejnik dveh milijard dolarjev. To je doslej uspelo filmom Maščevalci: Endgame, Titaniku, Vojna zvezd: Sila se prebuja, Maščevalci: Neskončna vojna in predhodniku iz leta 2009 filmu Avatar.

Po šestih vikendih v kinematografih je nadaljevanje Avatarja iz leta 2009 po Disneyjevih podatkih po svetu v kinematografske blagajne prineslo približno 2,02 milijarde ameriških dolarjev, od tega 1,43 milijarde dolarjev na mednarodnih trgih.

Na platnih kinodvoran IMAX je film zaslužil 227 milijonov dolarjev, s čimer je za IMAX postal drugi najdonosnejši film vseh časov. Izvršni direktor kinodvoran IMAX Richard Gelfond je predvsem zaradi Avatarja izjavil, da so bile napovedi o koncu kinodvoran prezgodnje.

Gelfond je za spletni medij Yahoo Finance izjavil, da je bilo zaprtje kinodvoran v času pandemije covida-19 hud udarec, sami filmski studii pa so zadeve poslabšali s povečevanjem produkcije za spletno predvajanje.

Po podatkih družbe Comscore so v ZDA v letu 2022 s filmi v kinodvoranah dobili 7,4 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 70 odstotkov več kot leta 2021 ampak 30 odstotkov manj kot leta 2019.

Avatar: Pot vode je pretekli konec tedna v kinodvoranah zaslužil 20 milijonov dolarjev, na drugo mesto je s tretjega skočil film Kocur v škornjih: Kocurki: Zadnja želja z 11,5 milijona dolarjev, na tretje mesto je z drugega padel znanstvenofantastični film M3GAN o robotski lutki, ki je zaslužil 9,8 milijona dolarjev.