Slaba dva tedna pred vrhom EU-Ukrajina, ki bo v začetku februarja potekal v Kijevu, se je Ukrajina znašla sredi več korupcijskih škandalov, ki na državo mečejo slabo luč. Kot kandidatka za EU bi morala biti aktivna tudi v boju proti korupciji, s katero so bile težave že pred vojno, tako da je boj proti korupciji v sklopu spoštovanja vladavine prava EU opredelila kot enega temeljnih pogojev za približevanje integraciji.

Zaradi razkritja ukrajinskih medijev, da naj bi se visoki vladni uradniki okoriščali z evropsko humanitarno pomočjo in živeli razsipno življenje sredi vojne vihre, je oblast v Kijevu dala nova zagotovila o boju proti korupciji. Predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da se preteklost, ko je imela država hude težave s korupcijo, ne bo ponovila. Posledično je v minulih dneh odstopilo več vladnih uradnikov ali so bili odstavljeni. Skupno so jih zamenjali petnajst, čeprav naj nekateri s položaja ne bi odšli zaradi obtožb o korupciji. Sledile pa naj bi še nove zamenjave.

Pomirjanje domače javnosti in donatorjev

Tako obsežen poseg je namenjen pomirjanju javnosti in mednarodnih donatorjev, ki Ukrajini s pomočjo v orožju, denarjem za podporo delovanju državne uprave in s humanitarno pomočjo namenjajo milijardne vsote. Evropska unija denimo je od začetka vojne Ukrajini namenila 49 milijard evrov v vojaški, finančni in humanitarni pomoči, s čimer je največja posamična donatorka državi med vojno, ki se je začela na včerajšnji dan pred enajstimi meseci.

Zelenski je odstavil guvernerje petih regij (Dnipropetrovska, Zaporožja, Hersona, Sumija in Kijeva), v katerih potekajo boji proti ruskim silam. Prav tako so službe izgubili namestnik obrambnega ministra, namestnik ministra za socialne zadeve ter oba namestnika ministra za regionalne zadeve. Skupaj je bilo v največji vladni rošadi od začetka vojne zamenjanih več kot ducat visokih uradnikov. Čeprav je večina odstopila sama, je vendarle jasno, da je ukaz za umik s položajev prišel iz Kijeva. Iz urada Zelenskega so sporočili, da se predsednik tako odziva na zahteve javnosti, da mora zakon veljati za vse.

Položaj je med drugimi zapustil namestnik vodje urada Zelenskega Kiril Timošenko. Tesnemu zavezniku predsednika iz časov volilne kampanje, ki je bil pozneje odgovoren za vodenje regionalne politike, so ukrajinski mediji očitali uporabo dragih športnih avtomobilov, kar je zanikal. Razlogov za odstop Timošenko ni navedel.

Preveč plačali za hrano vojakov

Namestnik obrambnega ministra Vjačeslav Šapovalov je odstopil, potem ko so mediji razkrili, da naj bi kot odgovorni za oskrbo vojakov (upravljal je proračunsko postavko v višini 370 milijonov dolarjev) hrano nabavljal po cenah, ki so bile dva- do trikrat višje kot v trgovinah. Očitke o korupciji zanika. Pod drobnogledom zaradi istih očitkov naj bi bil tudi obrambni minister Oleksij Reznikov, ki odgovornost zanika in zahteva parlamentarno preiskavo. Stranka Zelenskega Služabnik ljudstva pa je včeraj kot odziv na afero v parlamentarni postopek vložila protikorupcijski zakon, po katerem bodo morali vse opravljene storitve in naročila za vojsko objaviti na spletnih straneh urada za javna naročila.

Odstavljen je bil tudi namestnik generalnega državnega tožilca Oleksij Simonenko. Razlog ni znan, oblasti so sporočile zgolj, da se je umaknil na lastno željo. Pod drobnogledom javnosti se je znašel, ker je decembra in januarja s sposojenim dragim avtomobilom kijevskega poslovneža Grigorija Kozlovskega odpotoval na dopust v Španijo. Verjetno je prav zaradi tega Zelenski podpisal izvršni ukaz, ki vrhu državne uprave in zaposlenim v najpomembnejših javnih institucijah prepoveduje neslužbena potovanja v tujino, dokler veljajo izredne razmere in mobilizacija.

Čistke med visokimi uradniki so se začele konec preteklega tedna, ko so preiskovalci protikorupcijskega urada aretirali pomočnika infrastrukturnega ministra Vasila Lozinskega. Ta naj bi zimsko opremo in električne generatorje kupoval po previsokih cenah. Državo naj bi tako ogoljufal za 400.000 dolarjev, preiskovalci pa so v njegovi pisarni našli 38.000 dolarjev gotovine.

