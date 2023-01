»Vse povsod naenkrat obljublja filmski tobogan, v katerem skozi oči malezijske megazvezdnice Michelle Yeoh skačemo med različnimi svetovi. Kritiki vse od prvih projekcij ne morejo prehvaliti hiperaktivne akcijske komedije, ki je menda svež veter v produkciji ta hip enega najbolj priljubljenih, a tudi oguljenih žanrov,« je o filmu Vse povsod naenkrat, ki je prejel največ letošnjih nominacij za oskarja, zapisal Dnevnikov filmski kritik Anže Lebinger.

Irska črna komedija Duše otoka, ki je že prejela tri zlate globuse, in film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega imata vsak po devet nominacij, z osmimi nominacijami jima sledi biografski film Elvis. Sedem nominacij ima družinska drama Stevena Spielberga Fabelmanovi, ki je prejela zlati globus za najboljši film in najboljšo režijo.

Za najboljšega režiserja so nominirani Martin McDonagh (Duše otoka), Daniel Kwan in Daniel Scheinert (Vse povsod naenkrat), Steven Spielberg (Fabelmanovi), Todd Field (Tar) in Ruben Ostlund (Trikotnik žalosti).

Za najboljšo igralko so nominirane Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blondinka), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Fabelmanovi) ter Michelle Yeoh (Vse povsod naenkrat).

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Duše otoka), Brendan Fraser (Kit), Paul Mescal (Po soncu) in Bill Nighy (Living).

Za stransko moško vlogo so za oskarja nominirani Brendan Gleeson (Duše otoka), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Fabelmanovi), Barry Keoghan (Duše otoka) in Ke Huy Quan (Vse povsod naenkrat).

Za stransko žensko vlogo so za oskarja nominirane Angela Bassett (Črni panter: Wakanda za vedno), Hong Chau (Kit), Kerry Condon (Duše otoka) ter Jamie Lee Curtis in Stephanie Hsu (Vse povsod naenkrat).

Za mednarodnega oskarja so nominirani filmi iz Nemčije, Argentine, Belgije, Poljske in Irske: nemški Na zahodu nič novega, argentinski Argentina, 1985, belgijski Blizu ter poljski EO.

Podelitev nagrad, ki predstavljajo vrhunec sezone filmskih nagrad, bo 12. marca, slovesnost pa bo povezoval Jimmy Kimmel. x cr, sta