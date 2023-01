Srbska opozicija se je kritično odzvala na ponedeljkove besede predsednika Aleksandra Vučića, da je Zahod Srbiji postavil ultimat za pogajanja s Kosovom na podlagi nemško-francoskega predloga. Bivši predsednik države in vodja zunajparlamentarne stranke SDS Boris Tadić je dejal, da si je Vučić sam kriv, da se je znašel v položaju, ko »nima poteze«. »Moral bi imeti (proti)predlog,« je dodal. Pri čemer se mu zdi nerazumljivo, »zakaj Vučić ob začetku vojne v Ukrajini ni izkoristil priložnosti za problematiziranje vprašanja razglasitve neodvisnosti Kosova in kršenja mednarodnega prava, zakaj v mednarodni skupnosti ni postavil pogajalskih zastav«, kot je povedal za televizijo N1. Vodja Narodne stranke Vuk Jeremić meni, da »Vučića nedvomno osebno izsiljujejo ZDA in nekaj držav Evropske unije. Ni drugega pojasnila, zakaj dovoli, da ga uradniki ponižujejo z izsiljevanjem s prazno puško.«

Vučić je javno dejal, da so predstavniki ZDA, EU, Francije, Nemčije in Italije na pogovorih prejšnji petek Srbiji postavili jasen ultimat: ali se bo s Kosovom pogajala na podlagi francosko-nemškega predloga ali pa sledijo posledice – ustavitev procesa približevanja k EU (ki je sicer že zelo zastal), ustavitev in umik tujih investicij iz Srbije (ki je ekonomsko zelo močno navezana na članice EU, najbolj na Nemčijo) ter druge politične in gospodarske posledice, tudi ukinitev odprave vizumskega režima z EU.

Vodja opozicijske Demokratske stranke Zoran Lutovac pa je za televizijo Insider o tem kritično dejal, da javnost sploh ne ve, o čem je govor, ker tako kot opozicija ni uradno seznanjena z vsebino nemško-francoskega predloga.

Predlog, ki uradno ni znan

Kaj piše v tem predlogu, uradno res ni znano. V srbske medije je pricurljalo domnevno besedilo v desetih točkah, ki ga uradno ni nihče potrdil. Pred tem so krožile tudi druge različice besedila v angleščini. V verziji, ki jo je objavil srbski Danas, piše, da Srbija ne bo ovirala vstopanja Kosova v nobeno mednarodno organizacijo, ni pa v besedilu zahteve, da Srbija Kosovo prizna. Predvideva pa medsebojno priznanje dokumentov in državnih simbolov, tudi registrskih tablic. Državi bosta spoštovali medsebojno neodvisnost in ozemeljsko celovitost, navaja dokument. Vsaka bo odprla stalno misijo v prestolnici druge države. Uresničevanje dogovorjenega bi nadzirala nova komisija pod vodstvom EU, dialog pa bi se nadaljeval do sklenitve pravno obvezujočega vsesplošnega sporazuma o normalizaciji odnosov, navaja besedilo.

Kar zadeva pravice Srbov na Kosovu, kar je posebej pomembno za Beograd, v objavljenem besedilu piše, da se strani zavzemata za dogovor o zagotovitvi ustrezne ravni samouprave srbske skupnosti na Kosovu. Kosovo se je sicer z bruseljskim sporazumom leta 2013 že zavezalo ustanoviti Skupnost srbskih občin, kasneje so dorekli tudi ves postopek njenega nastanka, a se to nikoli ni zgodilo zaradi zadržkov kosovskih oblasti, ki jim je v tej smeri pomagala tudi odločba ustavnega sodišča. Vučić je v ponedeljek na sestanku s peterico, ki jo sestavljajo posebni odposlanci francoskega predsednika, italijanske premierke, nemškega kanclerja, ZDA in EU, po lastnih besedah sogovornikom položil na dušo, da je odgovornost za zastoj tudi njihova, ker niso pritisnili na Prištino. Kot je dejal, je dobil odgovor, da uresničitev ni bila realna, a da naj zavezo o ustanovitvi Skupnosti srbskih občin spet zapišejo v novi sporazum. Vučić je iz tega zaključil, da »pri zahodnih voditeljih ni več razuma – imajo svoj načrt, poraziti Rusijo, in kar koli je temu na poti, bodo izbrisali«.

Kurti naj bi zahteval pet priznanj

Tudi Frankfurter Allgemeine Zeitung je v včerajšnji izdaji ocenil, da je sedanji pritisk na Kosovo in Prištino posledica želje ZDA in Evropske unije, da medtem, ko se zoperstavljajo ruski vojni proti Ukrajini, zaprejo vsa »odprta krila«, pri čemer je kosovsko-srbsko verjetno najbolj vroče na stari celini, sploh po zaostritvi okoli registrskih tablic lani jeseni, ko so Srbi izstopili iz institucij na Kosovu. Vsak incident tam lahko hitro preraste v kaj več in incidentov ne manjka; v ponedeljek je bil v streljanju kosovske policije ranjen kosovski Srb, ko naj bi bežal pred njo z vozilom.

Nemški časnik navaja, da je osnovna ideja nemško-francoskega predloga podobna tisti iz pogodbe o ureditvi odnosov med vzhodno in zahodno Nemčijo leta 1972: izključiti, česar ni mogoče rešiti, in se dogovoriti o preostalem – zato tudi ne predvideva srbskega priznanja Kosova. Časnik tudi piše, da je kosovski premier Albin Kurti na pogovorih s peterico prejšnji teden v zameno za soglasje z ustanovitvijo Zveze srbskih občin zahteval zagotovila, da bo Kosovo priznalo tudi pet članic EU, ki tega še niso storile (Španija, Grčija, Ciper, Slovaška, Romunija). Obljubili naj bi mu, da si bodo za to prizadevali.

Miroslav Lajčak, posebni odposlanec EU, pa je po pogovorih v Beogradu dejal, da se peterica zahodnih diplomatov počuti »opogumljeno«. Ideja naj bi neuradno bila, da Kosovo in Srbija dogovor dosežeta v nekaj mesecih.

*** Kaj piše v nemško-francoskem predlogu za sklenitev dogovora med Beogradom in Prištino, uradno ni znano. V srbske medije je pricurljalo domnevno besedilo v desetih točkah, ki ga uradno ni nihče potrdil. Pred tem so krožile tudi druge različice besedila v angleščini.