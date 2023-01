Mestni opoziciji svetujemo, naj drugič raje bere časopise. Če bi jih, bi namreč natanko vedela, kaj piše v koalicijski pogodbi med Jankovićevo in Golobovo stranko. Če odstranimo birokratsko navlako, sta v tej pogodbi ključni dve točki: prva – če svetnikom GS ni jasno, kako naj glasujejo, morajo za »nasvet« vprašati župana, ki jim da zavezujoča navodila; in druga – če komu še vedno kaj ni jasno, naj pogleda prvo točko. Če pa še to ne pomaga in svetnik vseeno glasuje po svoji vesti, se mora potem – to sicer ne piše, se pa izvaja – na novinarski konferenci v prisotnosti obeh šefov strank županu Jankoviću (slednji se tam seveda obvezno pojavi v legendarni jopici) javno opravičiti. Dvakrat. Prvič in drugič.