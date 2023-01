Jezerjani so končno dočakali pravo zimsko pravljico. »Seveda se je zima začela že prej, vendar se je z zadnjimi snežnimi padavinami razbohotila v vsej svoji lepoti,« nam je povedala Andreja Košir iz TIC Jezersko in dodala, da je ekipi Parka Jezersko že po prvem sneženju v začetku minulega tedna uspelo pripraviti prvih šest kilometrov tekaških prog.

Na Jezerskem je dolga tradicija teka na smučeh, s katerim so se domačini ukvarjali že pred drugo svetovno vojno. Zložna ledeniška dolina s širokimi travniki je kot nalašč za zimske tekaške navdušence. Prav zaradi idealnih snežnih razmer jim je do minulega konca tedna uspelo urediti še preostanek od kar 17 kilometrov tekaških prog za klasično in drsalno tehniko. Proge so primerne za začetnike, rekreativce in vrhunske tekmovalce. »Tako začetnikom kot tistim, ki so se s tekom na smučeh že srečali, v Parku Jezersko po predhodnem dogovoru ponujajo tudi šolo teka na smučeh, mogoča je tudi izposoja tekaške opreme,« pove sogovornica in doda, da je največ prog na položnih sončnih travnikih ravenskih kmetij nad Planšarskim jezerom. »Za bolj izurjene tekače pa so proge urejene tudi po dolini Ravenske Kočne vse do tovornih žičnic.« Dnevna vozovnica za uporabo tekaških prog stane sedem evrov, kupite pa jih lahko v Parku Jezersko, v Gostišču ob Planšarskem jezeru ali na Šenkovi domačiji.

»Vsi, ki uživajo v zimskih pohodih, se seveda lahko odpravijo v dolino Ravenske Kočne, vendar morajo upoštevati nekoliko spremenjen režim. Pot v dolino jih bo vodila mimo Lovskega doma in kmetije Ancel, pomembno pa je tudi, da imajo pse na povodcih. Tistim, ki jim gneča ni ravno pri srcu, pa predlagamo, da se odpravijo proti Jezerskemu vrhu ter Rakeževi in Roblekovi planini.« Če imate radi sončne poti, vam bo stara pot proti Jezerskemu vrhu zagotovo všeč. S parkirišč pri Planšarskem jezeru se obrnete na sever in mimo Šenkove domačije zagrizete v romantične klance, ki vas privedejo na mednarodni mejni prehod Jezerski vrh (45 minut). Sledi položno nadaljevanje po gozdni cesti prek Rakeževe, Ankove in Roblekove planine. S ceste se ves čas odpirajo krasni pogledi na celotno jezersko dolino z Grintovci v ozadju. Ko prispete do Roblekove planine, se po isti poti vrnete proti mejnemu prehodu. Tura traja približno tri ure, del poti pa lahko opravite tudi s krpljami.

Seveda pa znajo na Jezerskem sneg izkoristiti tudi za druge aktivnosti. Manjše družinsko smučišče se ponaša z 200 metrov dolgo vlečnico, urejena pa je tudi dobrih 700 metrov dolga sankaška proga, do vrha katere vas odpeljejo s kombijem. Dokler Planšarsko jezero ne bo zamrznilo, drsanje na njem ni mogoče, bo pa v njegovi bližini v kratkem spet pripravljeno drsališče.

Prometni režim v zimski sezoni

Promet v ledeniško dolino Ravenske Kočne v zimskem času ni več dovoljen in se zaključi ob lovskem domu. Pot v dolino lahko nadaljujete peš, vendar ne po tematski poti, saj so po njej speljane tekaške proge, ampak mimo lovskega doma in kmetije Ancel. Vse pohodnike naprošajo, da sledijo smerokazom za novo pešpot in ne hodijo po urejenih tekaških progah, pse pa vodijo na vrvicah. Vsi pohodniki in smučarji tekači (obiskovalci Parka Jezersko) lahko parkirajo na novih brezplačnih parkiriščih pod Turni. Prav tako lahko sprehajalci, sankači in obiskovalci drsališča ob Planšarskem jezeru svoje avtomobile parkirajo ob Planšarskem jezeru. Promet okrog jezera bo urejen krožno v skladu z navodili redarjev.