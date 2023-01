Pozimi Pohorje osuplja s popolnimi kulisami zimske pravljice, mehkimi, svetlikajočimi se belimi pobočji in šotnimi barji, pokritimi z ledom. Za aktivno raziskovanje se lahko podate na tek na smučeh po urejenih progah med zasneženimi smrekami ali se spustite po neurejenih in neoznačenih strminah ter doživite pohorsko turno smuko. Preizkusite se lahko tudi v pležuhanju, se s sankami spustite po strminah ali se odpravite na krpljanje po globokem snegu. Najhitrejši pa si nadenite smuči ali snežne deske in odkrijte vseh pet smučarskih centrov na Pohorju.

V sklopu aktivnosti, ki jih izvajajo v Partnerstvu za Pohorje, so vseh pet smučišč povezali z eno smučarsko karto, ki omogoča smučanje v vseh petih smučarskih centrih Pohorja: Maribor, Rogla, Kope, Trije kralji in Ribnica na Pohorju, s skupno dolžino 67 kilometrov smučarskih prog. Z nakupom 4-dnevne smučarske karte (zaporedni dnevi) lahko vsak dan smučate na drugi lokaciji. Če se boste odpravili na Kope, Tri kralje ali Ribnico na Pohorju, boste prejeli tudi smučarsko malico. Smuča lahko tudi vsa družina, za 4-dnevno karto pa boste odšteli 140 evrov (odrasli), za mladino in seniorje je cena 126,50 evra, za otroke 83 evrov.