Veliko družin, predvsem z majhnimi otroki, išče smučišča, ki bodo ustrezala vsem družinskim članom. Seveda je vedno privlačna tudi tujina, a za učenje prvih zavojev so primerna tudi domača smučišča.

Tokrat smo preverili ponudbo smučišča Ribnica na Pohorju, ki se ponaša z 2,4 kilometra smučarskih prog. Imajo dve vlečnici in otroški poligon z dvema tekočima trakovoma. In čeprav je smučišče primerno za začetnike, se lahko pohvalijo tudi z rdečo in črno progo. Če verjamete ali ne – slednja je celo FIS-homologirana in na njej je Tina Maze osvojila tudi državno prvenstvo v slalomu.

Iz postelje naravnost na smuči

Neposredno ob smučišču sta tudi dve apartmajski hiši s skupno 118 ležišči. Apartmaji so kategorizirani s štirimi zvezdicami, na voljo pa so takšni z eno spalnico (4–5 oseb) ali dvema spalnicama (6–8 oseb). Dodatno ponudbo v Ribnici na Pohorju zagotavljajo turistične kmetije, od katerih je najbolj znana kmetija tete Lene, in vodni park Radlje.

V Ribnici na Pohorju so se odlično pripravili tudi na letošnji zimski čas. Smučarje namreč nagovarjajo s ponudbo ZimSki vikend, ki je namenjen družinam in začetnikom smučanja. Bivajo lahko v udobnih apartmajih tik ob smučišču (do smučišča se ni treba pripeljati z avtom), tam pa imajo na voljo poligon za začetnike, vlečnico Bejbika s progo Ribnica1, ki je idealna za učenje prvih zavojev, ter rdečo in črno progo za bolj izkušene smučarje. Glede na novo količino snega lahko družine računajo tudi na urejeno sankališče.

Seveda pa smučišču ne manjka načrtov za v prihodnje. Kratkoročni so usmerjeni v gradnjo sedežnice, s čimer bi zamenjali obstoječe naprave, dolgoročno pa Občina Ribnica na Pohorju razpolaga z gradbenim dovoljenjem za gradnjo krožno-kabinske žičnice Pesnik, ki bi pomenila velik napredek za celotno regijo, saj bi potrebovali samo še dve sedežnici, da bi se povezali s Kopami.