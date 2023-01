Kot je povedala direktorica Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) mesta Opatija Suzi Petričić, je bil lani v primerjavi z letom pred tem opazen porast tujih gostov, predvsem iz nemško govorečih držav, Slovenije in Madžarske. Natančneje, v letu 2022 so domači gostje ustvarili 14 odstotkov vseh prenočitev, kar pomeni povečanje za slabo desetino, tuji gostje pa 86 odstotkov prenočitev, kar je za polovico več kot leto prej. Lani so sicer v Opatiji zabeležili za 40 odstotkov več nočitev kot v letu pred tem, kar je le malo manj kot v rekordnemu letu 2019.

Priljubljena zimska destinacija

Povečan turistični promet v zimskih mesecih je svojevrstna potrditev opatijske tradicije, saj se je mesto začelo razvijati kot priljubljena zimska destinacija. Poleg namestitvenih zmogljivosti, gastronomije, dogajanja in številnih možnosti za aktiven oddih dodatno motivacijo za obisk Opatije daje večstoletna zdraviliška tradicija, predvsem v segmentih wellnessa in spa ponudbe.

V odgovoru na vprašanje, na kaj je najbolj ponosna, je direktorica Petričić najprej opozorila na dobro uigrano ekipo, nato pa izpostavila dva projekta, Advent in RetrOpatijo: »Fotografije adventa in posnetki pravljične Opatije so obkrožili svet in naleteli na fantastične odzive. Opatijo je najvplivnejši turistični portal na svetu European Best Destinations razglasil za najlepše okrašeno mesto v Evropi. RetrOpatija, ki se odvija zadnji vikend v juniju, je bila lani razglašena za najboljši dogodek na Hrvaškem. RetrOpatija … To je vznemirljivo popotovanje skozi najboljša obdobja 20. stoletja, skozi glasbo, modo in ples, ki za tri dni Opatijo spremenijo v veliko prizorišče z odlično atmosfero na približno petdesetih odrih po mestu in glasbo hipijevskih šestdesetih, norih sedemdesetih, rockerskih osemdesetih ter drugih prepoznavnih obdobij.«

Gospodinjstva opatijskega zaledja

Mesto Opatija v zadnjih letih sicer vlaga znatna sredstva v razvoj zaledja, na primer zgodovinskega mesta Veprinc, pa tudi Voloskega, ki je ohranilo tradicionalni čar sredozemskega pristanišča in je znano po odlični gastronomski ponudbi. »S projektom predstavljamo kmečka gospodinjstva opatijskega zaledja in njihove avtohtone izdelke, ki jih nudimo gostom z nepozabno turistično izkušnjo,« je povedala Suzi Petričić.

Še na nekaj je opozorila direktorica Petričić, in sicer da ima Opatija najdaljšo tradicijo v kongresnem turizmu, ki mestu prinaša zavidljivo število nočitev. Vsekakor se Opatija ponaša z mnogimi primerjalnimi prednostmi, njen turistični produkt pa je bil vedno usmerjen v kakovost, saj v mestu niso spodbujali masovnega turizma, temveč so se gradili kot elitna destinacija. In kaj mora vsak videti ali doživeti, da bi lahko rekel, da je bil v Opatiji? Suzi Petričić meni, da je tega veliko, zato začne enostavno naštevati: »Edinstvena je seveda obalna promenada Lungomare, dolga 10 kilometrov, ki bo letos slavila 113. rojstni dan. Potem so tu opatijski parki, simbol veličastne mestne zgodovine in s tem neizmerno dragocena zgodovinska dediščina. Posebno doživetje je nedvomno tudi panoramski pogled z vrha Učke, ki se razprostira čez celotno Primorje in Istro, slovenske in avstrijske Alpe. Pa čudovite stavbe hotelov …«

V Opatijo prihaja pust

In kaj pripravljajo za naslednje mesece oziroma zakaj naj turisti pridejo v Opatijo? Bliža se pust, čas norčij in zabav pod maskami, katerih vrhunec je Balinjerada – najbolj nora tekma na svetu, ki letos poteka že štiridesetič zapored, na njej pa se bodo namesto avtomobilov po Opatiji vozili najrazličnejši električni skiroji in vozički. Opatija bo kot festivalsko mesto ponovno gostila Doro, prireditev za izbor hrvaške pesmi, ki bo južne sosede zastopala na Pesmi Evrovizije. Po valentinovu pa se marca začenja program, namenjen aktivnemu počitku in zdravemu življenjskemu slogu, kot odličen uvod v veliko noč, ki vedno prinaša nova presenečenja in odlično zabavo za vse generacije. »Kot sem že rekla: prav vsak mesec, teden ali dan Opatija prinaša gostom nekaj posebnega, nekaj, zaradi česar jo morate obiskati. Kadarkoli,« je z nasmehom zaključila pogovor direktorica Suzi Petričić.