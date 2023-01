Ministrstvo za pravosodje in med drugim Kalifornija, New York, Kolorado in Virginija, so proti Googlu vložili tožbo, v kateri trdijo, da je tehnološki velikan nezakonito monopoliziral trg spletnih oglasov z večletno prakso samopostrežnega trgovanja, protikonkurenčnih prevzemov in siljenja podjetij k uporabi izdelkov in storitev, ki jih ponuja.

Tožba bi lahko privedla do razpada Googlovega obsežnega oglaševalskega posla, vendar se to ne bo zgodilo tako hitro.

Gre za zadnjo v vrsti protimonopolnih tožb proti Googlu. To je druga tožba ministrstva za pravosodje in druga, ki je usmerjena proti oglaševalski dejavnosti podjetja.

Ministrstvo za pravosodje in skupina držav so oktobra 2020 vložili tožbo zaradi Googlove prevlade pri spletnem iskanju, skupina pravosodnih ministrov držav pod vodstvom Teksasa pa je še istega leta tožila oglaševalsko dejavnost podjetja.

Lani je skupina držav pod vodstvom Utaha vložila še eno tožbo zaradi trgovine z mobilnimi aplikacijami Google Play.

V prejšnji tožbi, ki jo je ministrstvo vložilo oktobra 2020 v času vlade Donalda Trumpa, je bil Google obtožen, da je z domnevno monopolno močjo z izključitvenimi sporazumi onemogočil konkurenco na področju spletnega iskanja. Ta zadeva bo predvidoma obravnavana na sodišču septembra.

Googlova oglaševalska dejavnost je v četrtletju, ki se je končalo 30. septembra lani, ustvarila 54,5 milijarde dolarjev prihodkov iz iskalnika, YouTuba, oglasov v omrežju Google Network in drugega oglaševanja.

Googlova oglaševalska dejavnost je deležna kritik, ker platforma deluje na več straneh trga - nakup, prodaja in borza oglasov. Podjetje zanika, da prevladuje na trgu spletnega oglaševanja, in opozarja na tržne deleže konkurentov, med katerimi je tudi Meta Facebook.

Google ni edini tehnološki velikan, ki ga je preverjala zvezna vlada. Pri Zvezni komisiji za trgovino je Meta prav tako predmet dveh protimonopolnih tožb, prav tako kot Microsoftov nameravani prevzem podjetja Activision.

Google in druga tehnološka podjetja se vse pogosteje soočajo tudi z nadzorom v tujini, zlasti v Evropi, kjer se Google prav tako sooča s številnimi tožbami na področju konkurence, novi predpisi pa grozijo z velikimi spremembami tehnoloških poslovnih modelov.