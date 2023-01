Zdravstveni paket

‘Zdravniki na Finskem so postali bogata kasta, ki se vozi okrog z dragimi avtomobili.« Tako pravi moj prijatelj, ki si je na Finskem ustvaril družino. Nima pretirano dobrega mnenja o finskem zdravstvenem sistemu. Čez nekaj mesecev ga čaka operacija kile. Da je poseg potreben, je izvedel na pregledu pri zasebnem zdravniku. Takrat se je lahko odločil, ali se bo operiral v privatni kliniki ali v javni bolnišnici. Če bi izbral prvo varianto, bi bil poseg drag, toda bil bi že davno opravljen. Zdaj čaka … Ko ga bodo operirali, bo doplačal za hospitalizacijo v javni bolnišnici. Zdaj doplačuje tudi za zdravila in preglede, kadar gre k javnemu zdravniku. Ker je Finska še zmeraj socialna država, strošek ne sme presegati določenega skupnega letnega zneska, nekatere ranljive kategorije pa so izvzete iz plačevanja participacije.