Nepreslišano: Dino Bauk, odvetnik in pisatelj

Ko se pogovarjamo o tem, da med zdravstvenimi zavarovanci (ki vsi enako vplačujejo v zdravstveno blagajno) na eni strani obstaja velika večina, ki (še) ima svojega izbranega osebnega zdravnika, na drugi strani pa je manjšina, ki izbranega osebnega zdravnika nima (več), se pogovarjamo o neenakosti, in to sistemski. Le-ta pa, neenakost namreč, ni nekaj iz prejšnje države in prejšnjega družbenega sistema podedovanega, kar bi se od preloma z njima, v novi državi in novem družbenem redu, zgolj poglabljalo, ampak je ravno nasprotno, prav neenakost je tisto nekaj novega, kar smo s prelomom, ne toliko z bivšo državo kot s prejšnjim egalitarnim družbenim redom, zares pridobili in trajno zalili globoko v temelje nove družbene ureditve.