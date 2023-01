Včeraj je pred sodnika Tomaža Bromšeta sedlo štirinajst obtoženih v zadevi Kavaški klan z domnevnim vodjo hudodelske združbe, ki naj bi se na veliko ukvarjala s tihotapljenjem droge, Klemnom Kadivcem na čelu. Iz pripora so pripeljali tudi Kadivčevega brata Blaža, Danijela Mišljenovića, Stojana Babića, Srdžana Petrovića, Elvisa Kolenovića, Dejana Marijanovića, Sladžana Karimovića, Dragana Todorovića, Marka Radomana in Drejca Kovača. Miloš Krčić je v hišnem priporu, Danko Vukojević, Darko Podraščanin in Dalibor Kožul pa se branijo s prostosti. Kožulovo mesto na zatožni klopi je ostalo prazno. Zagovornik Bojan Celar je povedal, da je bil z njim nazadnje v stiku, ko ga je obvestil o datumu predobravnavnega naroka. Tega se ni udeležil, a to niti ni bilo nujno potrebno. A potem je očitno tudi za odvetnika »izginil«, saj mu z njim ni več uspelo priti v stik. Kožul ima bivališče prijavljeno na Kozini, je pa srbski državljan.

Za včeraj sta bila napovedana začetek glavne obravnave in predstavitev obtožnice, vendar je sodnik razložil, da bodo začetek zaradi nepopolnega senata za en dan preložili. Kljub temu je sklenil, da bo zunaj glavne obravnave začel zasliševati priče. Kot je dejal, želi izkoristiti vsak razpravni dan, sploh ker gre za nujno priporno zadevo. Odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič in še nekateri zagovorniki so vztrajali, da najprej odloči o njihovih predlogih za izločitev dokazov in šele po pravnomočnosti sklepa začnejo glavno obravnavo. Ker jih je zavrnil, so zahtevali, naj ga predsednik okrožnega sodišča izloči iz postopka. Tožilec je bil proti in ko je izjavil, da so »na prvi pogled vsi dokazi pridobljeni zakonito«, je sodna dvorana bruhnila v smeh. Bromše je potem predloge za svojo izločitev kar sam zavrgel in jih niti ni predal predsedniku sodišča. Po njegovem gre za očitno neutemeljene zahteve, katerih cilj je zavlačevanje postopka in spodkopavanje avtoritete sodišča.

Soglasje za zaseg

Nato so vendarle zaslišali direktorja podjetja Navis Mobil Ivana Ščeka. Podjetje se ukvarja z dajanjem avtov v najem in kot kaže, so tudi ljudje, ki so novembra 2019 ugrabili Danijela Božića, najeli vozili pri njih. Ugrabitev (in kasneje umor) naj bi bila povezana s kavaškim klanom in Klemnom Kadivcem, ki mu zaradi ugrabitve že nekaj časa sodijo na koprskem sodišču. Do domnevnih storilcev so policisti prišli tudi s pomočjo GPS-podatkov v avtih, ki so tudi del dokaznega gradiva, povezanega s tihotapljenjem droge. Zagovorniki trdijo, da jih je policija pridobila brez potrebnih soglasij, da uporabniki avtov niso vedeli, da so v njih GPS-naprave, in da je šlo zaradi tega za nezakonit poseg v njihovo zasebnost.

Šček je potrdil, da stranke niso vedele za GPS-naprave. Nameščene so bile, če bi kdo vozilo ukradel; ne bi imelo smisla potencialne tatove o njih obvestiti, saj bi jih potem odstranili. Na vprašanje, zakaj so podatke o gibanju avta hranili še po tem, ko ga je najemnik vrnil, je odgovoril, da ima tak sistem podjetje, ki je zanje urejalo naprave in hranilo podatke. Sami kakega internega akta, ki bi hrambo urejal, niso imeli. Je pa Šček pričal, da je imela policija za vse zasege, ki jih je opravila v podjetju, njegovo soglasje.

Povedal je tudi, da je še pred prvim prihodom kriminalistov v podjetje nekdo grozil solastniku firme Semirju Hajdarpašiću, da mora spremeniti podatke o najemnikih vozil. Kar je uslužbenec res naredil. »Ko pa je policija pri nas opravila hišno preiskavo, smo ugotovili, da gre za nekaj resnega, in smo dali pravilne podatke,« je pričal.