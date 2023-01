Ni nepomembno, ko se take reči dogajajo, kje se dogajajo ter kdo igra osrednjo vlogo, recimo ji gostitelja, in kdo postransko, gosta. Že fotografija tiskovne konference po tem dogodku in vrstni red govornikov pove, kdo je bil tam glavni.

Ko se je ta trio pojavil na televiziji v torek 10. januarja in ko smo izvedeli, kaj se je zgodilo, sem se vprašal, ali sem 2003 glasoval prav, ko sem obkrožil za pristop Slovenije k Evropski uniji, ne pa tudi k severnoatlantskemu zavezništvu. Da se razumemo, nobenega obžalovanja glede Nata, nasprotno. Še bolj sem prepričan danes, da sem se odločil prav. Ne pa več toliko glede EU, če se danes simbolno in tudi vsebinsko vse bolj zliva v vojaško-politično povezavo, ki sem jo takrat zavrnil in za katero je vsakomur s kančkom razuma jasno, da njeno politiko in njena početja vodijo strateški ter drugi interesi Združenih držav Amerike in orožarskih kartelov. Ustanovljen 1949 leta kot obrambni pakt držav članic z namenom kolektivne samoobrambe, vemo, kaj je z leti Nato postal: skupaj z vodilno zahodno velesilo ZDA izvoznik neposrednih ali posrednih vojaških posegov širom sveta, ki s samoobrambo članic nimajo ničesar. Irak, Afganistan, Libija, Sirija in, da smo najbolj aktualni, Ukrajina. Slednja se je zgodila in se dogaja predvsem zaradi njega – govorim o Natu – točneje njegovega širjenja na prostor, kamor se ne bi smel po tem, ko je nasprotna vojaško-politična povezava, Varšavski pakt, razpadla in z njo njena vodilna velesila, Sovjetska zveza. Če bi se držal takratnih meja in dogovorov oziroma se Nato ne bi vztrajno bližal ruskemu ozemlju, se Putin februarja ne bi odločil, kot se je. Pa ga je pravočasno opozoril, da bi vsaj napovedanemu včlanjevanju Ukrajine rekel ne, s čimer bi v dobrem delu zadostili njegovim zahtevam po varnostnih jamstvih za Rusko federacijo.

»Imamo politiko odprtih vrat in vsaka neodvisna in suverena država ima pravico se sama odločiti, s kom se politično, vojaško in drugače povezati, zato, dragi Vladimir, si tvoje zahteve nekam vtakni,« je vsebinsko izzvenel odgovor Stoltenberga in onstran Atlantika velikega šefa, ameriškega predsednika Bidna. Dodajmo še, da se je Ukrajina požvižgala na sporazuma Minsk 2014 in 2015 o statusu njenega vzhodnega dela oziroma o avtonomiji pretežno rusko govorečih okrožij Doneck in Lugansk, in vladarju Kremlja je počil prvi film. Čemu smo priče od 24. februarja lani dalje, ni treba posebej opisovati. Bog ne daj, navkljub prizadevanjem Nata in EU, da se to zgodi, da mu poči še drugi.

Kaj imata skupnega EU in Nato, da se čutita poklicana sklepati dogovore o krepitvi strateškega partnerstva? Sedež Bruselj, pretežni del skupnih članic, recimo tudi, vsaj deklarativno, osnovnih civilizacijskih vrednot, kot so demokracija, svoboda, človekove pravice in državljanske svoboščine, toda poslanstvi sta različni: Nato naj bi zagotavljal – kot sem že dejal – samoobrambo svojih članic, a vemo, da počne veliko več od tega, Evropska unija pa enotni notranji trg oziroma prost pretok ljudi, dobrin, storitev in kapitala ter skupni pravni red, to je uveljavljanje zakonov pravosodja in notranjih zadev, skupno sklepanje trgovinskih sporazumov, skupno kmetijsko in ribolovno politiko ter regionalni razvoj. Poleg tega je Nato formalno vezan in dejansko podrejen, si to priznamo ali ne, Združenim državam Amerike, EU-ju ne, četudi sprejema in se klanja njihovim interesom, pa jim ne ugovarja, tudi ko prestopijo meje spodobnega in prej naštetih, pogojno rečeno, skupnih vrednot.

Nenazadnje, a me je kot Evropejca, pa verjamem, da nas je na milijone, ki gledamo na Nato z istimi očmi, kdo vprašal, ali pristajam na še tesnejše sodelovanje s to druščino? Pa bom še vlado vprašal, ali sta Michel in Leynova prejela ali vsaj zaprosila za njeno soglasje k temu dogovoru?

Aurelio Juri, Koper