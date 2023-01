To je druga medalja za Slovenijo na letošnjem zimskem Ofemu. V ponedeljek je bila Nika Prevc zlata na posamični tekmi smučarskih skakalk na srednji skakalnici v Planici.

Uspeh slovenske reprezentance je v Forni Avoltriju s četrtim mestom dopolnil Aljaž Omejc, ki je zaostal 40,3 sekunde. Na 30. mestu je končal Ruj Grošelj Simič, dve mesti za njim pa Martin Jensko.

»Zelo sem vesel. Proga ni bila niti pretežka niti prelahka. Tudi konkurenca ni bila slaba. Tekel sem v redu, en strel sem zgrešil, ampak nič zato. Vseeno sem zelo zadovoljen s tekmo,« je v cilju dejal Trojer.

Tudi na ženskem sprintu na 6 km je bila Slovenija blizu medalje. Ela Sever je na četrtem mestu za bronom zaostala zgolj za 0,3 sekunde. Z več kot 40 sekundami prednosti je zmagala Ukrajinka Oleksandra Merkušina pred Francozinjo Lolo Bugeaud in Čehinjo Ilono Plechačovo.

Viktorija Mežnar je bila 16., Manca Caserman 33., Nina Pogačnik pa je končala na 39. mestu.

Danes so prvič tekmovalni teren izkusili tudi alpski smučarji v slalomu. Na smučišču Svete Višarje se je najbolje znašel Francoz Emile Baur, ki je za 14 stotink sekunde ugnal Šveda Gustava Wisstinga in za skoraj pol sekunde Avstrijca Moritza Zudrella.

Od Slovencev je najvišje na 12. mestu z zaostankom 1,94 sekunde končal Miha Oserban. Alen Hriberšek je zasedel 28. mesto, Anžej Arčon je bil 48., Matej Mencinger pa 54.

Smučarski tekači so danes tekmovali še na 7,5 km prosto posamično, kjer je do svoje druge zmage prišel Italijan Gabriele Malti pred rojakom Federicom Pozzijem in Švedom Hugom Nilssonom. Od slovenskih tekačev je bil spet najboljši Bor Petrovič na 33. mestu (+1:42,1). Lovrenc Karničar je bil 35., Philip Yazbeck Lavrič Pregelj 42. in Žan Jevšinek 48.

Po končanih smučarskih skokih so bili pred tekaškim delom v dobrem izhodišču za medalje tudi nordijski kombinatorki in kombinatorca, a jim po teku ni uspelo priti do medalje. Urša Vidmar je na koncu osvojila sedmo mesto, Zala Mihelčič pa deveto. Zmagala je Nemka Trine Göpfert pred domačinko Greto Pinzani in rojakinjo Anne Häckel.

V moški konkurenci je Urban Zajec končal na petem mestu in Gregor Kadivec na desetem. Zmagal je Čeh Lukas Dolezal pred avstrijskim dvojcem Paulom Walcherjem in Maximilianom Slamikom.

Slovenska hitrostna drsalka Dina Špan je po treh zaporednih tekmovalnih dneh končala nastope. Danes se je na razdalji 1000 m prebila vse do polfinala, kjer je končala na zadnjem mestu. Nato je v finalu B zasedla tretje mesto in bila na koncu osma. Zlato je v ženski konkurenci osvojila Madžarka Dora Szigeti, v moški pa njen rojak Dominik Major. Madžarska je najžlahtnejšo kolajno osvojila še v mešanih ekipah.

Tekmovanja je danes v sprintu začel tudi slovenski turni smučar Jon Pritržnik. V svoji četrtfinalni skupini je zasedel tretje mesto, kar pa ni bilo dovolj za polfinale.

Po nedeljskih kvalifikacijah v disciplini skoki oziroma big air so danes deskarji na snegu in smučarji prostega sloga izpeljali finale. Pri deskarkah je slavila Avstrijka Kristina Holzfeind, pri deskarjih pa prepričljivo Francoz Romain Allemand. Med smučarkami prostega sloga je zlato osvojila Finka Lina Haggström, v moški konkurenci pa Švicar Fadri Rhyner. Paralelni veleslalom mešanih ekip v deskanju na snegu pa je dobila reprezentanca Češke.