Po besedah odvetnika Emila Zakonjška, ki zastopa novinarja Primoža Cirmana, se bodo toženi Cirman, novinar Tomaž Modic in nekdanja novinarka Vesna Vuković o očitkih izrekli do konca obravnave. Ob tem dvomi, da bodo priznali očitana dejanja, saj so vložili ugovore v vseh zadevah.

Zadev je namreč več, kot je povedal zastopnik tožnika Goran Janžekovič, je zoper trojico vloženih 12 ali 13 postopkov, od tega štirje glede kaznivega dejanja razžalitve in žaljive obdolžitve na račun Snežiča.

Zakonjšek meni, da so ti očitki neutemeljeni, a se bo to razčistilo v postopku. Je pa prepričan, da veliko število tožb za delo novinarja pomeni omejevanje svobode obveščanja in način, kako doseči, da se o nekaterih zadevah ne bi pisalo.

Janžekoviču se s stališča novinarja to zdi razumljivo, poudaril pa je, da lahko Snežič samo z zasebnimi tožbami reagira na po njegovih trditvah neresnično in nepravilno pisanje teh istih avtorjev.

Janžekovič je v sodni postopek vložil več dokumentov, ki po njegovih navedbah dokazujejo Snežičevo nekaznovanost in njegov vpis v razvid lobistov pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Trojica odvetnikov novinarjev pa je predložila vrsto medijskih člankov in predlagala zaslišanje bosanskega novinarja Avda Avdića.

Tretji poskus začetka sojenja v tej kazenski zadevi je bil uspešen, prejšnja dva sta namreč propadla. Le nekaj ur pred prvim poskusom so na sodišču prejeli anonimni klic, da je v njegovih prostorih podtaknjena bomba, zato so sodno palačo izpraznili in preklicali vse obravnave. V drugem, decembrskem poskusu pa Snežič in Janžekovič nista prevzela vabila na obravnavo.

Snežič je proti novinarjem portala Necenzurirano vložil 39 zasebnih tožb zaradi razkrivanja njegovih poslov in povezav z Dijano Đuđić, sicer znano kot posojilodajalko stranki SDS. Nekatere med njimi je sodišče že zavrglo.

Gre za šolski primer pojava strateških tožb proti novinarjem, ki jih v tujini poznajo pod izrazom SLAPP tožbe, je med današnjim narokom komentiral Zakonjšek. Tovrstne tožbe so sicer najpogosteje zlorabljene za utišanje, nadlegovanje in ustrahovanje kritikov in novinarjev.