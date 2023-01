Na uradu med drugim iščejo nastanitvene objekte, kamor bi lahko nastanili od 35 do 48 mladoletnikov.

Povprašujejo tudi po nastanitvenih objektih za več kot 100 oseb, torej tudi odraslih.

Gre za objekte z opremljenimi sobami za maksimalno šest oseb in toaletnimi prostori, prostorom za razdeljevanje hrane, prostori za zaposlene in recepcijo, pa prostorom za preventivne zdravstvene preglede in nekaj parkirnimi prostori.

Zbirajo tudi informacije o stanovanjih, velikosti vsaj 30 kvadratnih metrov v večstanovanjskih stavbah, pri čemer naj bodo vsaj štiri stanovanja na istem naslovu. Tudi ta iščejo z opremljeno kuhinjo, posteljami in kopalnico.

Objekti naj bodo od vrtcev, šol in zdravstvenega doma oddaljeni do dva kilometra ali dostopni z javnim prevozom.

Skladno s potrebami bi proste kapacitete urad najel za vsaj petletno obdobje. Rok za oddajo ponudb je 16. februar ob 12. uri. Javno odpiranje ponudb bo 22. februarja.

Letna statistika sicer kaže, da je policija lani obravnavala trikrat več nezakonitih prehodov meje kot leto prej. A je direktorica urada za oskrbo migrantov Katarina Štrukelj za STA dejala, da ti v obstoječih nastanitvenih objektih v veliki meri ne ostajajo. Tako imajo trenutno v vseh še prostor.

Se pa pripravljajo sistemske rešitve za nastanitev najbolj ranljivih oseb, torej za mladoletnike brez spremstva in za družine, je dejala. Spomnila je, da bo Slovenija skladno z vladnim sklepom iz začetka decembra iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki so pri Uradu visokega komisarja ZN registrirani kot begunci in se jim lahko prizna status begunca v Sloveniji.

Obenem se pripravljajo tudi rešitve za nekoliko bolj individualizirano obravnavo prebežnikov, ki vodi v lažjo in boljšo integracijo v družbo. V vsakem primeru pa želijo imeti glede na negotove razmere v svetu vsaj informacije o možnostih dodatnih nastanitev, če bi se potrebe povečale, je še dodala Štrukelj.