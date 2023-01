Zaposlenim v plačni skupini J do 150 evrov mesečnega dodatka

Vlada je na dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec od januarja izplača dodatek v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas, so sporočili z Ukoma.