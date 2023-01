»Pozdravljamo, da ukrajinske oblasti te zadeve jemljejo resno,« je v Bruslju dejala govorka Evropske komisije Ana Pisonero v odzivu na domnevne primere korupcije v Ukrajini, ki so privedli do odstopa niza visokih uradnikov v državi.

Vendar pa je treba doseči še več napredka in zagotoviti donatorjem, da so sredstva, ki jih Ukrajina prejme, pametno porabljena, je poudarila.

Ob tem je spomnila, da so protikorupcijski ukrepi Ukrajine, ki je junija lani postala kandidatka za članstvo v EU, ključnega pomena v okviru pristopnega procesa EU in so tudi del političnih pogojev za nadaljnjo makrofinančno pomoč EU Ukrajini.

EU je Ukrajini prejšnji teden izplačala prvi obrok v višini treh milijard evrov iz svežnja makrofinančne pomoči v višini do 18 milijard evrov za leto 2023.

Evropska komisija od Ukrajine pričakuje, da bo v okviru procesa približevanja EU še okrepila boj proti korupciji, zlasti na visoki ravni, z učinkovitimi preiskavami ter verodostojno evidenco pregonov in obsodb, je še dejala govorka.

V Ukrajini je po razkritju domnevnih nepravilnosti, med drugim v povezavi z osebnim okoriščanjem in nakupom predrage hrane za vojake po cenah, ki so bile trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah, odstop danes napovedalo več visokih uradnikov. Med njimi sta tudi namestnik vodje kabineta predsednika Kirilo Timošenko in namestnik generalnega tožilca Oleksij Simonenko, več namestnikov ministrov in guvernerjev ukrajinskih regi.