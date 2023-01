Lindav je ob podelitvi medalj dejal, da mu je v veliko čast podeliti priznanja požrtvovalnim posameznikom, prav tako pa ob tem čuti ponos, saj se vsak policist ob takšnih dogodkih spomni zakaj je oblekel uniformo.

Prav tako se je policistom in občanom za njihovo požrtvovalnost in hrabrost zahvalila ministrica. Po njenem mnenju je imelo vseh 77 posameznikov en jasen cilj in to je takojšne ukrepanje in pomoč sočloveku. Pri tem so pokazali »najvišjo obliko nesebične pomoči« in v določenih primerih ogrozili tudi svoje življenje.

Lindav je ob tem poudaril, da policijsko delo ni lahko in da se policisti vsakodnevno soočajo z nevarnostjo, nezadovoljstvom ljudi ter nadzorom medijev in javnosti. Ti se po njegovih besedah »žal izpostavijo le slabe, spregledajo pa njihova številna požrtvovalna dejanja«. Klub težkemu delu, pa so ravno tisti trenutki, v katerih lahko policisti rešijo življenja in pomagajo ljudem, tisti zaradi katerih policisti vztrajajo.

Po mnenju Lindava prihodnost naše družbe »njeno preživetje, varnost in razvoj niso odvisni le od dela državnih organov, temveč predvsem od tega, kaj bomo naredili kot posamezniki, katerim vrednotam bomo sledili in kakšni bo v odnosu do drugih ljudi«.

Prejemniki medalj so poudarili, da bi v njihovih čevljih pomagal vsak, so pa ponosni in veseli, da so uspeli rešiti življenja soljudi. Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec, ki sta rešila občana, ki je padel s kolesa po zastoju srca, sta tako izpostavila, da sta z rešenim občanom v rednih stikih.

Da bi prav vsak pomagal, če bi se znašel v podobnem položaju, so izpostavili tudi Al Jahić, Denisa Mustafoska in Ajdin Murtić, ki so mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo pomoč in mu tako rešili življenje. Enako menita tudi Simon Jurmić in David Mlakar, ki sta iz Drave rešila dojenčka v otroškem vozičku.

Medalje policije za hrabrost podeljujejo za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerih so bila nevarnosti izpostavljena njihova življenja. Medalje za požrtvovalnost pa podeljujejo za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog.