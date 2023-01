»Dejstvo je, da smo poskušali več različnih stvari, kako se dvigniti na takšen ali drugačen način, in ocenil sem, da je trenutno moj odhod z mesta glavnega trenerja najboljši način za ekipo, da naniza boljše rezultate,« je v izjavi dejal nekdanji slovenski reprezentant in zdaj 43-letni trener.

Ta je z Olimpijo v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva lige ICEHL na 36 tekmah zabeležil 11 zmag ob 25 porazih. Ljubljanska zasedba je trenutno na 12. mestu med 13 ekipami v ligi.

Slovenski državni prvaki, v finalu so v prvi polovici januarja z 2:0 v zmagah premagali večne tekmece Sij Acroni Jesenice, so nazadnje nanizali pet zaporednih porazov v ICEHL.

»Odločitev Mitje Šivica spoštujem, a mi ni vseeno. Skupaj smo nizali velike uspehe, gradili zgodbo na dolgi rok in prepričan sem, da se naše poti še križajo. Mitji se zahvaljujem za njegovo energijo, zavzetost in vodenje ekipe. Carl pa je dobil res odlično ponudbo iz Nemčije in pri koraku naprej v karieri ga nismo želeli ovirati. Za nas je to dokaz, da smo delali dobro,« je o obeh kadrovskih spremembah dejal predsednik kluba Miha Butara.

Šestindvajsetletni Neill je v tej sezoni lige ICEHL na 36 tekmah dosegel šest golov in 18 podaj. V državnem prvenstvu ni igral.

Iz kluba so dodali, da bo današnjo tekmo rednega dela v ICEHL med Olimpijo in Salzburgom v Hali Tivoli vodil pomočnik trenerja Matic Kralj. Začela se bo ob 19.15.

V klubu sicer že iščejo nove okrepitve na igralskih mestih in so že začeli pogovore s kandidati za glavnega trenerja, so še zapisali v izjavi za javnost.