Na posebnem mestu ima Mlade oči tudi Martin Žvelc, glasbenik in strokovnjak na področju studijske snemalne, tako analogne kot digitalne tehnike: »Robežnik je velikan naše zabavne in jazz glasbe. Elemente jazza je spretno vpletal v priredbe izvirnih melodij, ki so dopadljivo orkestrirane z bogatimi harmonijami. Večno zelena Mlade oči je skladna z odličnim besedilom Dušana Velkaverha, vrhunskega tekstopisca, zato poslušalcem vseh generacij, še posebej v originalni izvedbi Ditke, seže do srca. Z Juretom je bilo vedno prijetno sodelovati, s pozitivnim pristopom je bil v veliko pomoč tako glasbenikom kot pevkam in pevcem, ki jih je povabil k sodelovanju.«

Ditka Haberl se zadnja leta več kot glasbi posveča slikarstvu. »Rada imam skladnost, harmonijo,« nam je povedala. »Kot jo iščem v melodiji, tako jo iščem v slikanju. Harmonijo najdem tudi v abstraktnih slikah. Vsaka črta ima lahko svojo zgodbo. Smisel iščem v naravi, tam je lepota. Ob tem lahko povem, da so mi živali ljubše kot človek. Iskrene so, so vesele in jočejo, ko trpijo. Na neki način imajo dušo. Človek zavestno povzroča veliko gorja, žival tega zavestno ne dela. Žival ima predvsem rada. Ubija, ker pač nekaj mora pojesti. Človek pa kolje.«

Bliže ji je intimni del sveta, ne množica. »Ne želim si stresa, veselje mi delajo vnuki, pravnukinja, kolesarjenje …« Od množičnejših dogodkov ji je v lepem spominu ostal nastop s skupino Dan D: »Všeč mi je bilo to, kar sem naredila s Tokcem, ko so nastopili s simfoničnim orkestrom. Improvizirala sva, to ni bil neki pevski vrhunec, a bila je posebna energija.«