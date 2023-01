Obstajajo jedi, na katere pomislimo redko, morda tudi zaradi po krivici dodeljenega sumljivega slovesa. Zagotovo ste že slišali za izvorno bavarsko oziroma tirolsko specialiteto, ob kateri nemški in avstrijski hribovci (ter številni drugi) radi grizljajo velike preste ali sveže žemlje, vse skupaj pa obilno zalijejo s pivom. Resnici na ljubo pa omemba mesnega sira pri marsikom s sončne strani Alp ne vzbudi pretirane simpatije, poleg precej ponesrečenega imena verjetno tudi zato, ker le malokdo ve, kako in iz česa je ta bavarska specialiteta sploh pripravljena. Ime je namreč sila zavajajoče, saj na prvi pogled neugledne rezine sploh ne vsebujejo sira. Korak dlje so šli Bavarci sami, ki mu pravijo leberkäse, jetrni sir, čeprav v njem največkrat sploh ni jetrc. So pa verjetno nekoč bile in ni pravega razloga, da jih pri pripravi ne bi dodali tudi dandanes. Zakaj v imenu sir, bi lahko razpravljali, ampak verjetno ima to opraviti z obliko in mehko teksturo; lahko ga odrežemo kot rezino sira … Mesna štruca, ki po barvi in teksturi rezin nekoliko spominja na posebno salamo ali hrenovke, nima ne s prvo ne z drugimi ničesar skupnega. Razen dejstva, da gre za jed iz fino zmletega mesa. Predvsem naj bi bil mesni sir uglednejša in okusnejša ter manj mastna delikatesa. Če je seveda pripravljen pravilno. Rahlost pri mesnem siru namesto s prebitkom maščobe dosežejo z dodatkom zdrobljenega ledu, ki se med pripravo stali in v masi pusti drobne mehurčke.

Mesni sir je seveda najboljši sveže pečen, ki ga lahko po izvirni šegi postrežemo s svežim kruhom ali žemljami in gorčico ter hrenom. Enako pravzaprav, kot se postreže hrenovke. Številni prisegajo na sendvič z veliko svežo žemljo, gorčico in še vročo rezino mesnega sira – enkratna delavska malica! A tu se nikakor ni nujno ustaviti, saj gre za eno od jedi, ki jih je mogoče postreči na zares neomejeno število načinov. Poleg že omenjenega se vroča rezina mesnega sira prileže s praženim krompirjem in kislim zeljem, pa tudi z rižem, polento ali testeninsko prilogo ter različnimi omakami, denimo gobovo. Nemcem ga ni nerodno obložiti s pečenimi šparglji, na koščke narezanega vmešajo v različne sezonske in tudi testeninske solate – krasno se poda denimo k regratu, motovilcu ali celo radiču s krompirjem. Ko se nam takšna štruca ohladi in se začne valjati po hladilniku, postane imenitna kandidatka za pečenje na žaru, nekateri krivoverski sladokusci pa prisegajo, da ni boljšega kot panirana in hrustljavo ocvrta rezina mesnega sira s kakšno svežo prilogo …

Tirolska pražena ponev z mesnim sirom Sestavine za 4 porcije 400 g mesnega sira, 500 g krompirja, 1 večjo čebulo, 4 jajca, 2 žlici oljčnega olja, 1 žličko masla, 1 žlico sesekljanega peteršilja, 1 ščepec kumine, 1 ščepec majarona, morsko sol, sveže zmlet poper Priprava 1 Za pravi tirolski gröstl, kot mu rečejo naši severni sosedje, najprej operemo krompir in ga skuhamo v slani vodi do mehkega, a čvrstega; nikakor ga ne smemo razkuhati. Če imamo čas, to storimo že prejšnji dan. Ohlajenega olupimo in narežemo na enakomerne, ne pretanke rezine. Mesni sir (namesto njega lahko uporabimo mrzlo govedino iz juhe) narežemo na za grižljaj velike kose. 2 Čebulo olupimo in narežemo na drobne kose ali kolobarje. V ponvi segrejemo olje (Tirolci sicer raje uporabijo mast) in na njem popražimo čebulo, toliko, da postekleni. Dodamo narezana krompir in mesni sir (ali govedino) ter pražimo, da se oboje hrustljavo rjavo zapeče. Med praženjem sestavine pogosto obračamo z lopatko (ne mešamo, da krompir ne razpade). Po okusu začinimo s soljo, poprom, majaronom in kumino. 3 V drugi ponvi segrejemo maslo in na njem spečemo jajca na oko. Praženo jed iz prve ponve razdelimo na segrete krožnike ali v manjše pločevinaste servirne ponve, na vrh razdelimo jajca, posujemo s peteršiljem in takoj postrežemo. Morda z zeleno ali zeljno solato. Takšna jed se še posebno prileže po smučanju, če ne smučate, pa po sankanju ali pač po kidanju snega. Čas priprave in kuhanja: 40 minut

Cvetačna juha z grahom in korenjem Potrebujemo 300 g cvetače, 1 korenček, 200 g zrnja graha, 1 krompir, 1 čebulo, 2 stroka česna, morsko sol sveže zmlet poper, oljčno olje. Priprava Cvetačo (ali romanesko) zrežemo na cvetove, korenček in krompir nakockamo, čebulo olupimo in zrežemo na lističe, česen sesekljamo. V loncu na olju 5 minut pražimo čebulo, korenček, krompir in cvetačo, na koncu dodamo še česen. Ko ta zadiši, prilijemo dober liter vode, dodamo (zamrznjeni) grah, solimo in popramo ter zavremo. Če uporabimo vložena grah in stročji fižol, ju skupaj s tekočino dodamo tik pred koncem kuhanja. Juha naj pokrita rahlo vre 20 minut oziroma toliko, da bo tudi korenček zmehčan. Odstavimo jo in postrežemo še vročo.