Stanje je izredno težavno v praktično vseh bolnišnicah. Samo v UKC Ljubljana trenutno primanjkuje 51 bolničarjev in 265 srednjih medicinskih sester. Izvajalce zdravstvene nege skušajo pridobiti z različnimi ukrepi, kot so na primer kadrovske štipendije, sofinanciranje izobraževanja za poklic bolničar, omogočanje dela prek študentskega servisa in tako dalje, a bistvenega uspeha ni. Ljudi, ki bi bili pripravljeni izvajati zdravstveno nego, iščejo tudi v tujih državah, zlasti v državah bivše Jugoslavije, kot sta Bosna in Hercegovina ter Srbija. Večjega zanimanja ni, čeprav v zadnjih mesecih opažajo, da se malo vendarle povečuje. Vendar pa so zanje največja ovira izpit iz slovenskega jezika, ki ga morajo opraviti, preden začnejo delati, in relativno dolgi birokratski postopki, da pridejo k nam. Potrebni so bivalni vizum, delovni vizum ... Zaradi pomanjkanja medicinskih sester sicer v UKC Ljubljana niso zaprli še nobenega kliničnega oddelka, so pa bili prisiljeni zaradi tega zmanjšati število postelj, je povedala Mojca Tomažič, svetovalka glavne medicinske sestre v UKC Ljubljana.

Klemen Šuligoj, predsednik strokovnega Združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je zaposlen v šempetrski bolnišnici, ugotavlja, da diplomiranih medicinskih sester niti ne primanjkuje, večji problem so srednje. »Trenutno tudi naš oddelek kirurških služb razpada, ker imamo samo dve medicinski sestri, kar pomeni, da bi morala imeti vsaka po šestnajst nočnih dežurstev, česar seveda ne moremo dovoliti,« pripoveduje o konkretnih problemih, za katere je po njegovem krivo nepravilno načrtovanje zdravstvene nege v zadnjih petnajstih letih.

»Prva napaka je že v zakonodaji EU, ki določa, da je edina medicinska sestra diplomirana – s tem so potisnili srednje medicinske sestre iz sistema. Tudi tendenca Zbornice – Zveze je bila ves ta čas, da se piramida obrne, saj je bilo včasih 30 odstotkov diplomiranih in 70 odstotkov srednjih, zdaj pa je ravno obrnjeno. Seveda je večja tendenca tudi zato, ker imajo diplomirane višje plače in ker se odpirajo zanje določena delovna mesta, ki so lažja. Na primer v referenčnih ambulantah, centrih za krepitev zdravja in podobno,« našteva.

Po njegovi oceni so problem tudi kompetence, saj so določena dela praktično čez noč prepovedali opravljati srednjim medicinskim sestram. »Veliko kompetenc namreč medicinske sestre dobijo s prakso in ni vse v izobrazbi. Nič ne pomaga, če v neki dokument zapišemo, da v Sloveniji celokupno potrebujemo še 5000 medicinskih sester, 2000 bolničarjev, 300 babic – če pa tega kadra ni. Črnilo na papirju ne bo rešilo popolnoma nič. Skrajni čas je, da se v naši državi začnemo pogovarjati o rešitvah kadrovskega manka, ki se je ustvaril v zadnjih več kot petnajstih letih, ne pa da iz dneva v dan 'lobiji' povzročajo dodaten upad kadra. Papir bo vse prenesel. Lahko napišemo, da morajo biti na enega pacienta štiri medicinske sestre in pol diplomirane. A če tega kadra ni, bo to še samo en dokument, za katerega bodo dali veliko denarja za prazen nič. Potrebujemo kader v proizvodnji, če se tako izrazim, ne pa v pisarnah. Ob pacientih, ob bolniški postelji,« poudarja in opaža, da so se tudi moralne vrednote pri mladih danes spremenile in malo je danes petnajstletnikov, ki se jim še ljubi ukvarjati z, na primer, izločki bolnikov.

