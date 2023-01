»Ukrajini moramo zagotoviti težje in naprednejše sisteme in to moramo storiti hitreje. Posvetovanja med našimi zavezniki se bodo nadaljevala in prepričan sem, da bomo kmalu našli rešitev,« je dejal Stoltenberg.

Ob tem je opozoril, da Moskva ne kaže nobenih znakov, da bi spremenila svoje cilje. »Edina pot do trajnega miru je, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu jasno povemo, da na bojišču ne bo zmagal. Zato moramo zagotoviti težje in naprednejše sisteme,« je še dodal.

Novi nemški obrambni minister je medtem naznanil, da lahko zavezniki začnejo usposabljati ukrajinske sile za uporabo tankov leopard, čeprav Berlin še vedno ni sprejel odločitve o tem, ali bo Kijevu dovolil njihovo dobavo.

»Partnerske države, ki imajo tanke leopard, pripravljene za uporabo, sem izrecno spodbudil, naj ukrajinske sile usposabljajo za njihovo uporabo,« je izjavil. Njegovo odločitev je že pozdravil Stoltenberg, ki je prav tako pojasnil, da bo po sprejetju odločitve o dobavi bojnih tankov trajalo še nekaj časa, da se jih identificira, pripravi in da se usposobi ukrajinske vojake.

Kijev že dlje časa poziva Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno dobaviti več evropskih držav. Nemčija mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav, vendar je do tega še vedno zadržana.