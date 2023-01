Timošenko je v sporočilu na družbenem omrežju Telegram pojasnil, da je predsednika prosil, naj ga razreši dolžnosti. »Predsedniku Ukrajine se zahvaljujem za zaupanje in priložnost, da sem lahko vsak dan in vsako minuto delal dobro,« je še zapisal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Ime namestnika vodje predsednikovega urada se omenja v več škandalih, povezanih z domnevno osebno uporabo luksuznih avtomobilov. Med drugim naj bi za reševanje državljanov z bojišč in humanitarne misije uporabljal terensko vozilo, ki ga je zagotovil ameriški avtomobilski koncern General Motors, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju ukrajinskih medijev je bil Timošenko tarča kritik tudi zaradi prekoračitve pooblastil. Timošenko vse očitke zavrača.

Zelenski je njegov odstop že sprejel. Odlok o sprejetju odstopa Timošenka je bil objavljen na predsednikovi spletni strani. Po pisanju ukrajinskega časnika Pravda, ki se sklicuje na neimenovane vire, bi ga lahko nasledil guverner Kijevske regije Oleksij Kuleba.

Odstopil je tudi namestnik obrambnega ministra Šapovalov, ki je bil odgovoren za logistično podporo oboroženim silam. Po poročanju medijev je Šapovalov zaprosil za odhod s položaja, da ne bi ogrožal oboroženih sil zaradi obtožb o plačevanju gostinskih storitev.

»Čeprav so napovedane obtožbe neutemeljene, je odstop dostojno dejanje v tradiciji evropske in demokratične politike, ki dokazuje, da so interesi obrambe nadrejeni kateremu koli kabinetu ali predsedstvu,« po poročanju agencije Ansa še piše na spletni strani ministrstva. To se je v zadnjih dneh znašlo pod plazom kritik zaradi kupovanja hrane za vojake po previsokih cenah.

Odstop je po poročanju AFP napovedal tudi namestnik generalnega tožilca Simonenko.

Zelenski je po obtožbah o korupciji in okoriščanju nekaterih politikov v vojni v ponedeljek za ta teden napovedal nekaj sprememb v vladi, regionalnih oblasteh in varnostnih silah.

Po pisanju Pravde, ki jo povzema srbska tiskovna agencija Tanjug, bi lahko kmalu podali odstop še guvernerji Sumske, Dnipropetrovske, Zaporožske in Hersonske regije.

V Ukrajini številni sumijo, da so se nekateri predstavniki oblasti okoristili s finančno pomočjo Zahoda.