Tekmo je v American Airlines Centru po 56 sekundah podaljška odločil Owen Power, ki je dosegel svoj sploh prvi gol v sezoni.

Za Buffalo sta zadela še Rasmus Dahlin in Victor Olofsson ter postavila temelj za tretjo zaporedno zmago. Blestel je tudi vratar Craig Anderson, ki je v jubilejnem 700. nastopu v ligi zbral 29 obramb.

Na nasprotni strani sta se med strelce vpisala Jason Robertson in Jamie Benn, pri obeh golih je bil podajalec Joe Pavelski.

Po podaljšku je do zmage prišel tudi Calgary, ki je s 4:3 premagal Columbus. Po 2:25 minute dodatnega dela je gostiteljem obe točki priigral Dillon Dube.

Toronto je s 5:2 premagal New York Islanders, gostje pa so vodili z 1:0 in 2:1. A tekma je nato potekala v režiji Williama Nylanderja, ki je s po dvema goloma in podajama zrežiral preobrat. Močno oporo pa so imeli domači tudi v vratarju Iliji Samsonovu, ki je zbral kar 31 obramb.

Zmago pa je dosegla druga ekipa iz New Yorka. Rangers so bili s 6:2 boljši od Floride. Ključni igralci za zmago v Madison Square Gardnu so bili Mika Zibanejad, Adam Fox in Artemij Panarin s po tremi strelskimi točkami. Zibanejad je dosegel dva gola.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je bil danes prost, ponoči pa ga čaka zahtevno gostovanje v Philadelphii, kjer bo ekipa iz Kalifornije skušala potrditi peto mesto na zahodu.