Predsednik nadzornega sveta okrožja San Mateo, Dave Pine je povedal, da so bili štirje ljudje ubiti na kmetiji, trije pa v podjetju za tovornjake na obrobju mesta Half Moon Bay približno 50 kilometrov od San Francisca.

Ni bilo takoj jasno, kako sta bili lokaciji povezani, čeprav je Pine dejal, da je osumljenec Zhao Chunli, ki ga je označil za nezadovoljnega delavca, delal v podjetju ali na kmetiji.

Urad šerifa okrožja San Mateo je kmalu po streljanju sporočil, da so osumljenca ujeli, nevarnost za skupnost pa je minila.

»Niti nismo imeli časa, da bi žalovali za tistimi, ki so umrli v strašnem streljanju v Monterey Parku. Nasilje z orožjem se mora končati,« je izjavil Pine.

V soboto zvečer je namreč 72-letni Huu Can Tran izvedel strelski napad v plesni dvorani v predelu Los Angelesa, Monterey Park. Število smrtnih žrtev je v ponedeljek naraslo na 11, ko je v bolnišnici umrl še eden od hudo ranjenih.

Napad je Tran nameraval nadaljevati v drugi podobni dvorani, vendar ga je opazil obiskovalec, napadel in razorožil. Strelec si je kasneje sodil sam, policija pa motiva za napad v ponedeljek še ni razkrila.

Strelski napad tudi na šolo v Iowi

V ameriški zvezni državi Iowa sta bila ponedeljek na šoli, ki se ukvarja s pomočjo ogroženi mladini, ubita dva šolarja, odrasel uslužbenec pa je bil ranjen, je sporočila policija in dodala, da je šlo za nameren napad, po katerem so aretirali tri osumljence.

Policisti so ob prihodu na šolo, ki v mestu Des Moines deluje v okviru programa Starts Right Here, našli dva kritično ranjena šolarja in so ju skušali oživeti. Prepeljali so ju v bolnišnico, kjer so potrdili smrt. Odrasli uslužbenec šole je bil hudo ranjen in se je boril za življenje.

Le 20 minut po napadu so policisti ustavili avtomobil in aretirali tri osumljence. Eden je pobegnil, vendar ga je ujel policijski pes.

Program Starts Right Here, ki pomaga ogroženim mladostnikom, je leta 2021 ustanovil rap glasbenik Will Holmes z umetniškim imenom Will Keeps.

Program si prizadeva spodbujati in izobraževati mlade, ki živijo v težkih okoliščinah in pomanjkanju, z umetnostjo, glasbo in drugimi programi. Uči jih tudi finančne pismenosti in komunikacijskih sposobnosti. Okrog 70 odstotkov šolarjev je pripadnikov manjšin.

Guvernerka Iowe Kim Reynolds, ki je članica svetovalnega odbora programa Starts Right Here, je sporočila, da je šokirana in žalostna ob novici o streljanju.

Po podatkih organizacije Education Week, ki spremlja streljanje na šolah, je bilo to šesto letošnje streljanje na šoli v ZDA, v katerem je bil nekdo ranjen ali ubit, vendar prvo s smrtnim izidom. Lani je bilo po šolah v ZDA 51 strelskih napadov, ki so se končali s poškodbami ali smrtjo.

V najhujšem šolskem streljanju lani je bilo v osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu ubitih 21 ljudi.

V strelskem napadu pred srednjo šolo v Des Moinesu marca lani je bil ubit en dijak, dva druga najstnika pa sta bila huje ranjena. Policija je aretirala deset mladoletnikov.