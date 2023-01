Na šestih tekmah v Katovicah in Krakovu so slovenski rokometaši štirikrat zmagali (Savdska Arabija, Poljska, Iran, Črna gora) in dvakrat izgubili (Francija, Španija). Na skupno desetih SP so doslej odigrali 73 tekem, njihov izkupiček pa je zdaj 37 zmag, 31 porazov in pet remijev. Glede na končni dosežek na letošnjem tekmovanju so izenačili svojo najboljšo uvrstitev iz Nemčije 2007: boljši so doslej bili tretji (Francija 2017), četrti (Španija 2013), osmi (Katar 2015) in deveti (Egipt 2021), slabši pa enajsti (Portugalska 2003), dvanajsti (Tunizija 2005), 17. (Francija 2001) in 18. (Islandija 1995).

Slovenska delegacija je včeraj dopoldan z avtobusom odpotovala proti domovini, med potniki pa je bil tudi 43-letni selektor Uroš Zorman. »Ponosen sem na svoje fante in vesel sem, da sem lahko njihov selektor. Zame so najboljši na svetu, na igrišču in izven njega pa so pokazali pravo srce in dušo, zato jim nimam česa očitati. V njihovih očeh je spet prisotna rokometna iskra, v ekipo smo vrnili kult reprezentance, domoljubje in borbeni duh, željo, motiv.... So pravi profesionalci in predani svojemu delu. In že zaradi tega so zame zmagovalci,« je dejal selektor Uroš Zorman.

Selektorjev cilj je bila kolajna

Zaradi reprezentance, precej pomlajene, neizkušene in s kar šestimi debitanti na velikih tekmovanjih, je bila domača javnost pred odhodom na Poljsko večinoma precej skeptična. »Že ob začetku mojega dela z reprezentanco so bili nad nami črni pogledi in črni oblaki. Glede na to, kar se je dogajalo pred letom dni na EP na Madžarskem (16. mesto Slovenije, op. p.), bi bilo utopično pričakovati kolajno ali kakšen drugi odmevnejši dosežek. A če sem iskren: pred prvenstvom smo si sprva želeli le to, da bi preživeli. Toda potem so se nam po zaslugi naše igre in rezultatov ponudile še precej večje in odmevnejše zadeve. Na koncu smo pristali med deseterico, kamor – kot sem že pred prvenstvom javno povedal – tudi spadamo. No, z malce sreče bi lahko naredili še korak višje,« je ocenil Zorman, med debitanti pa je izstopal Aleks Vlah, ki je bil z 31 goli tudi prvi strelec pred Juretom Dolencem (26) in Blažem Jancem (24).

Zorman je na Poljskem imel višje (osebne in ekipne) cilje. »Kolajna je bila moj tihi cilj, ker sem pač zmagovalec po duši. V zadnjih mesecih smo naredili velik korak naprej, na SP tudi velik preboj, a želeli smo si še več. Tudi napredovanje v četrtfinale, vendar se nam ni izšlo. Vseeno je ocena pet plus. Zmagali smo na tekmah, ki smo jih morali dobiti, čeprav so verjetno mnogi mislili, da niti tega ne bomo sposobni. Proti Franciji in Španiji smo bili vsaj enakovredni 75 odstotkov tekme. A na obeh smo naredili preveč tehničnih napak, kar je bilo usodno. V tem elementu igre in še marsikaterem imamo še veliko rezerv,« je prepričan Zorman.

Marca spet s Črnogorci

Selektor se dobro zaveda, da je v reprezentanci kopica igralcev, starejših od 30 let, zato bo sčasoma potrebna vsaj delna pomladitev. »Zagotovo bo potrebno poiskati nekatere druge rešitve. Določeni igralci so pač že v letih in se bodo počasi začeli poslavljati. Zato je vprašanje, koliko časa bodo sploh še igrali in ali bom kot selektor dočakal vse te njihove rokometne upokojitve. A po drugi strani je moj moto jasen: igralcev ne delim na stare in mlade, ampak na dobre in slabe. Zato bodo v reprezentanci tudi v prihodnje tisti, ki bodo najboljši, zdravi in ki bodo želeli igrati.«

Slovenijo že marca čaka nadaljevanje kvalifikacij za EP 2024 v Nemčiji, na uvodnih dveh tekmah v skupini 7 pa je premagala Bosno in Hercegovino v Mariboru z 28:20 in Kosovo v Prištini z 29:24. Naslednji nasprotnik bo Črna gora, s katero so se Slovenci pomerili na svoji zadnji tekmi v Krakovu. »Prepričan sem, da je naša rokometna prihodnost svetla, precej svetlejša kot pred nekaj meseci ali lani. V naslednjem obdobju bomo skušali še nadgraditi raven svoje igre in biti konstantni na velikem rokometnem prizorišču. Črna gora? Svetovno prvenstvo smo končali z zmago in želim, da bi tako tudi nadaljevali. Zdaj ne smemo obstati na mestu ali celo nazadovati, ampak moramo še naprej trdo delati, garati, kar se nam bo zagotovo zelo obrestovalo,« se zaveda Zorman, ki ga obračuna s Črnogorci čakata 9. marca v Podgorici in tri dni kasneje v Kopru.

