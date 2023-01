Ali bo Beograd sprejel nemško-francoski predlog kot podlago za pogovore o normalizaciji odnosov s Prištino ali pa bo soočen s tremi posledicami: z ustavitvijo evropskega integracijskega procesa Srbije, z ustavitvijo in umikom tujih investicij ter s splošnimi političnimi in ekonomskimi ukrepi, ki bi Srbiji zelo škodovali. Vučić je v nastopu, ki so ga prenašale televizije, dejal, da je pogovor s predstavniki ZDA, EU, Nemčije, Francije in Italije v preteklih dneh predstavljal »enega najtežjih dni za Srbijo« in da je po sestanku sodeč dejanski okvir pogajanj za vstop v EU postal francosko-nemški predlog, ki od Srbije sicer ne zahteva priznanja Kosova, zahteva pa, da ne nasprotuje njegovemu včlanjevanju v mednarodne organizacije, pri čemer je Vučić omenil tudi zvezo Nato. Srbski predsednik je tudi dejal, da je sogovornike opozoril, da bi moralo Kosovo po že deset let starem sporazumu iz Bruslja ustanoviti Skupnost srbskih občin, in dobil odgovor, da je to nerealno, a da naj se zapiše v nov sporazum. »Pri zahodnih voditeljih ni več razuma – imajo svoj načrt, poraziti Rusijo, in kar koli je temu napoti, bodo izbrisali,« je dejal Vučić. Nakazal je, da bo Srbija pristala na pogajanja na podlagi omenjenega francosko-nemškega predloga, saj da bi zlasti umik investicij pomenil izgubo več deset tisoč delovnih mest. Dejal je, da verjame, da to ni blef, saj so zahodna podjetja odšla tudi iz Rusije.