Nekaj dni po tem, ko je v svetu priljubljena 42-letna novozelandska premierka Jacinda Ardern nepričakovano napovedala odstop, je njena Laburistična stranka na izredni konferenci soglasno izvolila njenega naslednika na čelu stranke in s tem novega premierja. Gre za 44-letnega Chrisa Hipkinsa, ki je bil minister za šolstvo, zatem minister za odziv na covid, ko je za dve leti zaprl Novo Zelandijo pred zunanjim svetom in za svoje ukrepe požel pohvale, vodil pa je tudi notranje ministrstvo. Jutri naj bi Hipkins, ki podobno kot Ardernova velja za sredinskega in pragmatičnega politika, prisegel kot novi predsednik vlade.

Laburistom kaže slabo

Predvsem pa bo moral laburiste, ki so v zadnjih 40 letih vladali 23 let, pripraviti na oktobrske parlamentarne volitve, na katerih jim ne kaže dobro. Svoji stranki bi veliko pomagal predvsem z ustavitvijo padanja kupne moči Novozelandcev ob lanski 7-odstotni inflaciji. Pravi, da se bo osredotočil na ekonomijo, kar je v mesecih pred odstopom obljubljala že Ardernova.

Odstop Ardernove deset mesecev pred volitvami in po petih letih vodenja države je bil nepričakovan, saj so na parlamentarnih volitvah leta 2020 (te so na tri leta) laburisti pod njenim vodstvom osvojili 48 odstotkov glasov, kar je najboljši dosežek kake stranke na Novi Zelandiji po letu 1951. A pred enim letom so v anketah začeli zaostajati za opozicijsko desno Nacionalno stranko. Slednjo je decembra podprlo 38 odstotkov vprašanih, 33 odstotkov pa laburiste. To je posledica inflacije pa tudi tega, da so se nepremičnine leta 2021 podražile za 25 odstotkov v primerjavi z letom prej in so ene najdražjih na svetu. Novozelandci se tako pritožujejo, da si ne morejo več kupiti hiš (v redko naseljeni državi je zelo malo stanovanjskih blokov). Ardernova je obljubljala, da bo zgradila sto tisoč cenovno dostopnih hiš, kar ji ni uspelo.

Prelomno imenovanje

Hipkins je po izvolitvi za premierja, ko ga je Ardernova prisrčno objela, medtem ko so prisotni navdušeno zaploskali, dejal, da mu ta položaj pomeni »največjo odgovornost in največji privilegij« v življenju. V politiki ima veliko izkušenj, v Nacionalni stranki pa mu očitajo, da nikoli ni bil v stiku s pravim življenjem, kar naj bi veljalo za njihovega voditelja Christopherja Luxona, ki je vodil novozelandsko letalsko družbo.

Hipkins je za podpredsednico vlade postavil 45-letno Carmel Sepuloni, ki je po rodu s polinezijskega otočja Tonga. Sepulonijeva bo prva staroselka s Pacifika, ki bo zasedla položaj podpredsednice vlade. Okoli osem odstotkov Novozelandcev se opredeljuje kot potomcev staroselcev s pacifiških otokov. Sorodni etnični skupini pripadajo Maori, ki so zelo dobro integrirani (svoj jezik pa so večinoma pozabili) in med katere se prišteva 15 odstotkov prebivalcev te petmilijonske države. Ker je veliko tudi priseljencev iz Azije, predstavljajo stoodstotni belci samo še dve tretjini prebivalcev (stoodstotni zato, ker se imajo mnogi belci, ki imajo kakšnega daljnega prednika Maora, za Maore, podobno velja za pacifiške staroselce).