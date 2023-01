Andrej Rubljov je hodil po ozki vrvi nad prepadom, se po njej precej gibal, a na koncu vendarle uspešno prišel do cilja ter v osmini finala OP Avstralije v tenisu v odločilni podaljšani igri petega niza z 11:9 premagal Holgerja Runeja. Rus se je sedmič v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja največje četverice, a po zmagi priznal, da je bila pot najtežja doslej. »V preteklosti sem bil znan, da sem dobljene dvoboje izgubljal, tokrat pa se je zgodba obrnila v moj prid. Še nikoli nisem bil v odločilnem nizu v takšnem zaostanku. Res je, da sem imel v zadnji točki nekaj športne sreče, a menim, da sem si jo zaslužil,« se je veselil Andrej Rubljov.

Danski najstnik, ki je ob koncu lanskega leta pokazal, da lahko premaga vse igralce na svetu, je v osmini finala zapravil nemogoče. V petem nizu je najprej v drugi igri zapravil vodstvo s 40:0 na servis Rubljova, v nadaljevanju igral odlično ter si priboril vodstvo s 5:2, a ko je serviral za zmago, je gladko izgubil svoj servis. Pri vodstvu s 6:5 je imel dve zaključni žogici, predvsem pri drugi pa je bil premalo agresiven. V super podaljšani igri odločilnega niza pa si je Rune priboril prednost s 5:0 in 7:3. Prvi dve zaključni žogici po šestih zaporednih točkah tekmeca je Danec sicer ubranil, predvsem atraktivno drugo, pri tretji pa je Rubljovu pomagala mreža. Izpostavimo še presenetljivi četrtfinale, v katerem se bosta pomerila Američana 25-letni Tommy Paul in pet let mlajši Ben Shelton.

Žreb 25-letnega Andreja Rubljova ni nagradil. V četrtfinalu se bo namreč v sredo pomeril z Novakom Đokovićem, ki je v zadnjem dvoboju osmine finala povsem nadigral domačina Alexa de Minaurja. Srb je uprizoril igro, ob kateri nihče več ne dvomi, kdo je prvi favorit za končno zmago v moški konkurenci. »Oproščam se vsem, ki ste pričakovali daljši dvoboj in navijali za svojega igralca. Toda odigral sem svoj najboljši letošnji dvoboj, s katerim sem se ekspresno uvrstil v četrtfinale. Vse mi je šlo kot po maslu. Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil fizioterapevtu, ki zaenkrat uspešno skrbi za poškodovano stegensko mišico,« je po zmagi v dveh urah povedal Novak Đoković.

Pri 30 letih je največji uspeh v karieri dosegla Magda Linette. Poljakinja se je prvič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirja največje četverice, potem ko je v osmini finala pripravila največje presenečenje, ko je izločila četrto nosilko Francozinjo Caroline Garcia. Magda Linette je že v 2. in 3. krogu izločila nosilki turnirja, in sicer je bila boljša od 16. Estonke Anet Kontaveit in 19. Rusinje Jekaterine Aleksandrove. Za uvrstitev v polfinale se bo pomerila s 30. nosilko Čehinjo Karolino Pliškovo. »Ne vem, kaj se dogaja. Vse gre kot po maslu. Moram pa priznati, da nisem presenečena nad zmagami. Ko si enkrat v drugem tednu grand slama, veš, da si v formi in si želiš premagati vsakega tekmeca,« je razlagala Magda Linette. Največji uspeh je v Avstraliji dosegla tudi Donna Vekić. Hrvatica izkorišča ugoden žreb in igra odlično. Toda v četrtfinalu jo čaka daleč najvišja ovira doslej, saj se po pomerila z Belorusinjo Arino Sabalenka, eno največjih favoritinj za osvojitev turnirja v Melbournu.

Melbourne v številkah Ženske posamezno, osmina finala: Pliškova (Češ, 30) – Shuai Zhang (Kit, 23) 6:0, 6:4, Linette (Pol) – Garcia (Fra, 4) 7:6 (3), 6:4, Sabalenka (Blr, 5) – Benčič (Švi, 12) 7:5, 6:2, Vekić (Hrv) – Fruhvirtova (Češ) 6:2, 1:6, 6:3. Moški posamezno, osmina finala: Rubljov (Rus, 5) – Rune (Dan, 9) 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), Shelton (ZDA) – Wolf (ZDA) 6:7 (5), 6:2, 6:7 (4), 7:6 (4), 6:2, Đoković (Srb, 4) – De Minaur (Avstral, 22) 6:2, 6:1, 6:2, Paul (ZDA) – Bautista Agut (Špa, 24) 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.